DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 29 luglio

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

L’uomo del momento è ancora Ademola Lookman, per il quale l’Inter continua a spingere. La Juventus si dibatte tra la conferma di Kolo Muani e la gestione degli esuberi come Vlahovic e non solo. Il Milan trova ancora ostacoli per Jashari, il Napoli cambia obiettivi dopo l’addio a Ndoye.

LIVE