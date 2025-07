Incontro ESCLUSIVO per Lookman all’Inter: sta succedendo adesso – Calciomercato.it

Le ultime sul colpo che i nerazzurri vogliono mettere a segno dall’Atalanta in questa calda estate di mercato

Sono le ore di Ademola Lookman all’Inter. L’attaccante nigeriano ha giĂ detto sì ai nerazzurri e aspetta che il club di Beppe Marotta trovi l’accordo con l’Atalanta.

Ieri, nel frattempo, il presidente dei milanesi è uscito allo scoperto: “Non nascondo che Lookman sia un elemento importante per Chivu e l’area tecnica. Oggi, però, è un giocatore dell’Atalanta, alla quale va massimo rispetto. Con Percassi qualche parola l’ho scambiata, questo non lo nascondo. Non bisogna aver paura di chiedere giocatori bravi.”

Marotta ha parlato davvero chiaramente: “Nel giro di due-tre giorni arriveremo alla conclusione di un confronto. Se ci saranno le condizioni, vedremo di attivare una negoziazione concreta per arrivare alla conclusione, altrimenti ci sarà una scelta differente.”

Inter e Atalanta, confronto per Lookman

Il confronto tra Marotta e Percassi è così pronto ad esserci giĂ in giornata. Il Consiglio di Lega di Serie A è l’occasione giusta per capire se l’affare Ademola Lookman può davvero andare in porto in tempi brevissimi.

🎥 #Inter – L’arrivo del presidente #Marotta per il consiglio in Lega: accenna un sorriso alla domanda su #Lookman e poi saluta Nicola Ventola prima di salire in ascensore 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/xfOwmIt2QN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 29, 2025

Il primo ad arrivare, intorno alle 10.40 è stato Beppe Marotta, che ha accennato ad un sorriso alla domanda su Lookman. Il presidente dell’Inter sa benissimo che è l’argomento del giorno e che tutti ci aspettiamo novità importanti in merito. Poi è toccato a Luca Percassi

I tifosi nerazzurri, dunque, aspettano novitĂ in merito alla vicenda Ademola Lookman: l’Atalanta non è certo un club facile da accontentare e difficile fa sconti. La richiesta per il nigeriano è di 50 milioni di euro e Beppe Marotta lo sa bene.

In caso di cessione di Lookman, che arriverebbe dopo quella di Retegui, Ivan Juric vorrebbe accogliere almeno un paio di attaccanti: le condizioni di Scamacca, d’altronde, non fanno dormire sonni tranquilli a bergamaschi. L’Atalanta così pensa a Krstovic per il dopo Retegui e a Chiesa per sostituire Lookman.