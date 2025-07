Sorpresa ad Appiano, compare Lookman: tifosi Inter in fermento

Le ultime dal centro sportivo del club nerazzurro: ecco cosa è successo, la foto non lascia davvero dubbi

Sono ore importanti per il futuro di Ademola Lookman. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, d’altronde, è uscito allo scoperto con parole chiare: “Non nascondo che Lookman sia un elemento importante per Chivu e l’area tecnica. Oggi, però, è un giocatore dell’Atalanta, alla quale va massimo rispetto. Con Percassi qualche parola l’ho scambiata, questo non lo nascondo. Non bisogna aver paura di chiedere giocatori bravi.”

Poi il numero uno ha aggiunto che questa può essere la settimana decisiva: “Nel giro di due-tre giorni arriveremo alla conclusione di un confronto. Se ci saranno le condizioni, vedremo di attivare una negoziazione concreta per arrivare alla conclusione, altrimenti ci sarà una scelta differente.”

Dichiarazioni nette che fanno capire quanto l’Inter stia spingendo per avere l’attaccante dell’Atalanta. Presto capiremo se Beppe Marotta riuscirà ad accontentare i bergamaschi, che vogliono 50 milioni di euro per lasciar andare il giocatore.

Calciomercato Inter, si sogna Lookman: tifosi in attesa

I tifosi dell’Inter possono dunque sognare ad occhi aperti. Ademola Lookman sarebbe un colpo che farebbe tornare il sorriso ai sostenitori nerazzurri, reduci da un periodo alquanto complicato: dopo il pesantissimo 5 a 0 in finale di Champions League contro il PSG, è arrivata l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense.

Ma è stato il post gara, infiammato dalle parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, a far parlare per giorni. Il clima è dunque rovente, ma il calciomercato ha fatto tornare il sorriso ai tifosi dell’Inter. Ad Appiano Gentile si sogna ad occhi aperti: come mostrano le immagini di Calciomercato.it, all’esterno del centro sportivo del club nerazzurro è comparsa la maglia di Lookman.

Ricordo quelle di Lavezzi, Mertens, Modric, Messi….penso che questa volta ci riescono — Gaetano 77 (@GaetanoNasti77) July 28, 2025

Ma non imparano mai? Ricordo quella di dybala — Ausiliario (@LORDFAXX) July 28, 2025

Ecco come portare sfiga — Juri D Auria (@DAuriaJuri) July 28, 2025

Ormai è prassi che un calciatore importante abbia la sua maglia nerazzurra quando viene accostato alla squadra di Beppe Marotta, ma in passato, come sottolinea qualcuno non ha portato molta fortuna.