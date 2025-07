Juventus, l’interesse per Hjulmand e la posizione dello Sporting | CM.IT

I bianconeri preparano la nuova stagione agli ordini dell’allenatore, ma la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra per competere ai massimi livelli

Sono giornate decisamente impegnative quelle che stiamo vivendo in chiave calciomercato. Tanti i movimenti in vista di quella che sarà un’annata decisamente impegnativa su tutti i fronti.

Tra le società maggiormente impegnate c’è la Juventus, alle prese con diverse situazioni da risolvere, in entrata e in uscita. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello riguardante Timothy Weah. Da tempo in trattativa per la cessione, non si sblocca la trattativa con l’Olympique Marsiglia, nonostante l’accordo con l’americano sia blindato. E le parole del suo agente, con accuse ben precise, hanno fatto molto discutere.

“La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone: due hanno classe, un altro cerca ancora se stesso. Due cercano soluzioni, uno crea problemi e non possiamo permettercelo“, ha detto Badou Sambague. Adesso, le parti dovranno cercare di risolvere una situazione davvero scomoda per tutti.

Nel frattempo, la Juve cerca acquirenti anche per Douglas Luiz, rientrato a Torino dopo aver saltato il giorno del raduno della squadra. Il brasiliano verrà multato, nonostante si sia scusato con la società e i compagni di squadra. E resta, comunque, sul mercato con Damien Comolli a caccia dell’offerta migliore. Soldi che tornerebbero utili per affondare il colpo su un altro centrocampista che interessa, e non poco.

Juventus, Hjulmand resta nel mirino. Ma lo Sporting fa muro e spara alto

Stiamo parlando di Morten Hjulmand dello Sporting Clube de Portugal e vecchia conoscenza del calcio italiano, vista la sua esperienza con la maglia del Lecce. Da tempo la Juventus è in contatto con l’entourage del calciatore e, come vi raccontiamo da settimane, c’è anche una base d’accordo per un contratto pluriennale al doppio di quanto attualmente guadagna il danese (1.5 milioni di euro).

Ma c’è da fare i conti con un osso durissimo, il presidente dei lusitani Frederico Varandas. Dopo l’estenuante trattativa che ha portato Viktor Gyokeres all’Arsenal per una cifra superiore a 70 milioni di euro, bonus inclusi, i portoghesi non hanno intenzione di privarsi anche del proprio capitano. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 80 milioni, cifra decisamente fuori portata.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, clausola a parte, lo Sporting potrebbe, eventualmente, sedersi al tavolo delle trattative a fronte di una proposta da 60 milioni più bonus, per toccare quota 70 o giù di lì. Richiesta importante che fa capire come ci sia poca voglia di discutere della cessione di Hjulmand. Le diplomazie sono al lavoro e i dialoghi proseguono, ma la situazione, ad oggi, è quella che vi abbiamo appena illustrato. Vi terremo aggiornati.