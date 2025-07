Asse Juve-Sporting, Alberto Costa e non solo: la richiesta monstre per Hjulmand | CM.IT

Incontri e telefonate ripetute tra Torino e il Portogallo, diverse le questioni sul tavolo tra le due società in queste ultime settimane

Il calciomercato della Juventus si sta concentrando, nelle ultime ore, principalmente verso club lusitani. È di ieri, infatti, la definizione col Porto per Francisco Conceicao in bianconero.

Dopo il prestito secco della scorsa stagione, il figlio d’arte si appresta a fare ritorno in Piemonte, questa volta a titolo definitivo, per una cifra che si aggira sui 32 milioni di euro, pagabili in almeno tre rate, se non di più. La clausola rescissoria, pari a 30 milioni, è scaduta ieri, ma le due società si sono accordate per una cifra maggiore dilazionata nel tempo. Per il semaforo verde definitivo, manca la rinuncia ufficiale del calciatore al 20% che gli spetterebbe dalla vendita.

Nel frattempo, si continua a discutere anche del futuro di Alberto Costa. L’esterno destro, arrivato dal Vitoria Guimares per 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus nel gennaio scorso, può già partire e lo Sporting Clube de Portugal, che già lo aveva trattato concretamente sei mesi fa, lo vorrebbe riportare in patria. La trattativa prosegue sulla base di 16-17 milioni di euro, vedremo se le parti riusciranno a mettersi d’accordo.

Ma c’è anche un altro nome del quale si sta parlando in ottica bianconera, una vecchia conoscenza della Serie A: si tratta dell’ex centrocampista del Lecce Morten Hjulmand.

Juventus interessata a Hjulmand, la richiesta dello Sporting

Da giorni sul nostro canale Youtube vi parliamo di questo nome, tornato di moda dopo le indiscrezioni che vorrebbero Douglas Luiz seriamente in uscita, con interessamenti da parte di società arabe e inglesi. I soldi che potrebbero arrivare dall’addio del brasiliano, potrebbero essere investiti su un nuovo innesto in mediana.

E il nome di Hjulmand è in cima alla lista di Damien Comolli e dei suoi collaboratori, col danese che non disdegnerebbe affatto la destinazione e il ritorno in Italia dopo due anni. Ma, come sta succedendo per Viktor Gyokeres, non sarà facile convincere i ‘Leões’, davvero un osso duro sul mercato, a cedere il capitano della squadra.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante la diatriba sulla validità della clausola rescissoria presente nel contratto del 26enne danese (fino al 2028) da 80 milioni di euro, il presidente Frederico Varandas non si sposta dalla richiesta di almeno 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Una cifra decisamente importante che rende sicuramente non semplice l’affare.

La Juve, adesso, dovrà andare a definire alcune cessioni importanti, Nico Gonzalez per esempio, per poter avere la possibilità di chiudere altre operazioni. Hjulmand resta concretamente nel mirino, ma con ogni probabilità se ne tornerà a parlare in maniera approfondita più avanti, dopo l’addio di alcuni tesserati non ritenuti idonei per il nuovo corso targato Igor Tudor. Vi terremo aggiornati.