Juventus, il sostituto di Nico: blitz in Francia per Tudor

La Juventus non vede l’ora di tornare protagonista nel calcio internazionale. Spunta il nuovo affare dalla Francia per puntellare l’attacco bianconero

La dirigenza torinese è molto attiva sul fronte calciomercato per incrementare il tasso tecnico della rosa di Tudor. Un nuovo intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la verità dalla Francia per arrivare subito al sostituto di Nico Gonzalez.

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Tudor. Un nuovo intreccio a sorpresa dalla Francia: la valutazione del talento si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tutto ruoterà anche per la cessione di Nico Gonzalez: una nuova mossa strategica per continuare il percorso di crescita in Serie A. La Juventus cercherà così di avere la meglio in vista della prossima stagione: scopriamo gli ultimi dettagli a sorpresa per una nuova occasione di calciomercato dalla Francia.

Juventus, nuova occasione in attacco: sprint per il talento

Una novità interessante per ambire a grandi palcoscenici: ecco la volontà della dirigenza bianconera per regalare nuovi innesti di qualità a Tudor. Ormai ci siamo per una nuova occasione di calciomercato: la mossa a sorpresa in ottica futura per sognare subito in grande.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Lille ha fissato il prezzo di 20/25 milioni di euro per Edon Zhegrova. Il talentuoso esterno kosovaro è pronto a dire addio al club francese senza rinnovare il suo contratto: c’è anche la Juventus sulle sue tracce. Occhio sempre al Napoli che è pronto a rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte: ecco la nuova occasione a sorpresa in vista della prossima stagione.

Edon Zhegrova continua ad essere un profilo interessante per le big italiane: la Juventus è alla ricerca di un valido sostituto di Nico Gonzalez pronto a fare le valigie. L’esterno bianconero non rientra nei piani di Tudor che vuole sperimentare nuove idee in ottica futura: un nuovo blitz in Francia per una nuova occasione per l’attacco della Juventus.

Saranno giorni frenetici in casa Juventus per un intreccio suggstivo di calciomercato. Ormai ci siamo per la fumata bianca per individuare subito il nuovo attaccante bianconero. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi per ambire a grandi palcoscenici dopo la delusione al Mondiale per Club. Ecco l’occasione da urlo per sognare in grande con una svolta decisiva sul fronte calciomercato.