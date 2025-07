Lookman-Inter, fumata grigia: le prossime mosse e il piano B | CM.IT

Niente accordo tra Inter e Atalanta per l’attaccante nigeriano: si continua a trattare

Bocche cucite e nessuna fumata bianca (almeno per il momento) sul fronte Ademola Lookman. L’Inter ha rilanciato, senza arrivare però alla richiesta da 50 milioni di euro dell’Atalanta per l’attaccante nigeriano dopo l’ultimo confronto in Lega Calcio tra Beppe Marotta (che all’arrivo ha accennato a un sorriso alla domanda su Lookman) e Luca Percassi.

A margine del consiglio in via Rossellini c’è stato un nuovo summit tra il presidente del club vice campione d’Europa e l’Ad orobico, che sostanzialmente non ha portato al via libera per il trasferimento a Milano di Lookman.

Calciomercato Inter, il rilancio di Marotta non basta per Lookman

L’Inter ha ritoccato la proposta fino a spingersi a un assegno complessivo da 45 milioni di euro: 40 di base fissa, oltre a 5 di bonus non facili però da raggiungere come appreso da Calciomercato.it.

🎥 #Inter – L’arrivo del presidente #Marotta per il consiglio in Lega: accenna un sorriso alla domanda su #Lookman e poi saluta Nicola Ventola prima di salire in ascensore 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/xfOwmIt2QN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 29, 2025

Offerta che non convince ancora l’Atalanta, che pretende almeno 45 milioni di euro fissi più bonus per arrivare alla fatidica soglia dei 50 milioni. L’Inter intanto attende una risposta ufficiale da parte della ‘Dea’ e non molla la presa su Lookman, forte dell’accordo raggiunto con il giocatore fino al 2030 a 5 milioni netti (bonus compresi) a stagione.

Inter, il piano B se salta l’affare Lookman

Sono ore decisive per il futuro del Pallone d’Oro africano, con l’Inter che starebbe studiando un ultimo rilancio per cercare di chiudere la telenovela entro questa settimana.

Intanto, per non farsi trovare impreparati a un eventuale fumata nera, Marotta e il Ds Ausilio tengono d’occhio le piste alternative che portano a Nico Gonzalez della Juventus, Openda del Lipsia e Sancho del Manchester United.