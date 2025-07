Jashari al Milan, Scaroni spiazza tutti: “Non vogliamo farlo”

Le dichiarazioni del presidente dei rossoneri, intercettato dai cronisti a margine dell’assemblea della Lega di Serie A

La telenovela Ardon Jashari si è arricchita di un nuovo capitolo. Nella giornata di ieri, il Club Brugge, attraverso i media del proprio paese, ha fatto sapere di non ritenere idonea l’ultima proposta del Milan.

Il club rossonero, come vi abbiamo raccontato, ha rilanciato, mettendo sul piatto 33/33,5 milioni di euro di base fissa, arrivando a toccare i 38 milioni con i bonus.

Jashari – Da Milan filtra rialzo offerta da 32,5 a 33,5m+4,5 di bonus facili; dall’entourage da 33+5. Parliamo in entrambi i casi di un totale di 38m. Si attende risposta Brugge: richiesta è sempre stata di 35/40m per realizzare cessione record@calciomercatoit 🤝@MartinSa1988 pic.twitter.com/SgWCrnFSiS — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 27, 2025

La posizione del Club Brugge, però, non è cambiata: i belgi vogliono almeno 35 milioni più 5 milioni di bonus, per realizzare la cessione più importante della loro storia. Il club sta facendo pressione affinché Jashari accetti un’altra destinazione: la Premier League metterebbe di certo i soldi necessari per accontentare il Club Brugge.

Ma anche Ardon Jashari non ha cambiato idea: vuole solo il Milan, al quale ha già detto sì, rifiutando tutte le altre proposte che gli sono state messe sul piatto. Il Diavolo, così, forte dell’ok del centrocampista, non ha virato su un altro obiettivo, convinto che il tempo possa giocare a proprio favore.

Milan, Scaroni: “Jashari vorrebbe venire a tutti i costi”

Il braccio di ferro, dunque, continua: i segnali, comunque, lasciano pensare che non ci sarà un futuro al Club Brugge per Ardon Jashari. Il suo nome, d’altronde, non compare sugli armadietti degli spogliatoi e non ha fatto la foto di gruppo di inizio stagione.

Nel frattempo, la telenovela Jashari continua a far discutere: i tifosi sono ovviamente divisi. Molti sono stanchi e vorrebbero che il Milan mettesse la parola fine, spostando le risorse altrove. C’è, invece, chi si è ormai affezionato a Jashari.

Sul centrocampista, nei minuti scorsi, è arrivato anche un commento ufficiale, da parte di Scaroni:

🎥 #Milan – La battuta del presidente #Scaroni in Lega su #Jashari: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/u7Jp8K1c54 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 29, 2025

“Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi”, ha detto il presidente del Milan, prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega in programma quest’oggi.