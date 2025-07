Juventus, non solo Weah: quante grane per Comolli. Così ne salta un altro

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative al mondo bianconero con l’ospite Mirko Di Natale

In casa Juventus sono tante le trattative ancora aperte tra entrate ed uscite con alcune grane da risolvere per la dirigenza bianconera.

Di questo ed altro si è parlato nell’approfondimento odierno a Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale YouTube in compagnia del collega Mirko Di Natale: “La polemica su Weah sta coinvolgendo tutte le parti, la trattativa con il Marsiglia da quello che so è saltata. La distanza fra i due club è di 5 milioni. Il Marsiglia offriva 15, la Juventus chiede 20”.

Ed ancora sulla situazione relativa a Weah: “Nell’intervista si parla di due persone che provano a trovare una soluzione e di una che invece lo sta spingendo verso la Premier, nello specifico Everton e Leeds. Quella di Weah è una situazione di stallo che va a rallentare già un mercato in difficoltà della Juve e va ad aggravare situazioni già complicate. Qui bisogna capire se la Juve continuerà a chiedere quella cifra oppure ammorbidire leggermente il proprio punto di vista”.

Il giornalista ha quindi ribadito come ad oggi: “La Juve non vuole scendere nemmeno di un centesimo. Il pugno duro che stiamo vedendo anche in altre situazioni ci fa capire che c’è una certa riluttanza da parte della dirigenza nell’accettare che i giocatori trovino gli accordi prima con gli altri club invece che con loro”.

Calciomercato Juventus, dalla trattiva Sancho a Kolo Muani

Con Di Natale abbiamo quindi spostato il tiro sulla vicenda relativa a Sancho: “La trattativa è in stand by da parecchie settimane. La Juve ha trovato un accordo con il calciatore un mese fa a 5 milioni e mezzo più bonus. I contatti tra il calciatore e lo United sono ancora attivi per trovare una buonuscita. Manca l’accordo tra la Juve e il Manchester”.

Il giornalista ha quindi ribadito che “l’offerta inviata è di 18-20 milioni comprensivi di bonus ma le parti sono distanti. Ci sono altri club come il Borussia che possono inserirsi e fare un’offerta per il calciatore”.

Spazio anche per l’affare Kolo Muani: “È un lavoro molto lento. Non sarà una trattativa lampo, bisognerà cercare un accordo e andare a dama con quelle che sono le richieste del PSG. La situazione è la stessa da un mese. I parigini sono partiti da 60 milioni e stanno scendendo piano piano tra i 50-55 milioni. Una valutazione alta per la Juve. I bianconeri puntano ad un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto a 35-40 milioni. La Juve ha la consapevolezza che il calciatore vuole restare a Torino”.

Infine su Joao Mario il collega lo vede come un possibile titolare fermo restando la possibilità di Cambiaso a destra.