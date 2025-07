Juventus, blitz inglese per Comolli: colpo con lo sconto, ma non è Sancho

A Torino si valuta una nuova pista in mezzo al campo, possibile la formula dell’approdo a titolo temporaneo: gli ultimi sviluppi di calciomercato

Giorno dopo giorno, sempre molti i fronti aperti sul mercato della Juventus, che ha l’intenzione di rinforzarsi in maniera consistente, ma deve effettuare valutazioni a 360 gradi cercando di far quadrare i conti tra entrate e uscite. Con alcune situazioni prioritarie nella mente del nuovo dg Comolli.

Per l’attacco, la Juventus spinge per la conferma di Kolo Muani, ritenuta fondamentale visto quanto mostrato dal francese nella parte di stagione disputata in bianconero. Al tempo stesso, si continua a seguire Jadon Sancho, che però torna nel mirino del Borussia Dortmund. La situazione per l’attaccante britannico non si sblocca, visto che il club ha necessità, prima di completare l’affondo, di operare altre cessioni, come sappiamo e vi stiamo raccontando. Nel frattempo, però, dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro rinforzo a Torino, con una formula che potrebbe rivelarsi favorevole.

Juventus, nuovo asse con il Chelsea: opportunità Chukwuemeka

Tra i tanti obiettivi della Juventus a centrocampo, per sostituire un Douglas Luiz sempre più lontano, rispunta Chukwuemeka, già seguito nel mese di gennaio.

Il 21enne di proprietà del Chelsea è tornato alla base dopo il prestito al Borussia Dortmund ma vuole andare via. Il suo nome, secondo ‘Tuttosport’, sarebbe stato proposto nuovamente alla Juventus da degli intermediari. D’altro canto, il club londinese intende monetizzare. La valutazione sarebbe piuttosto alta, sui 40 milioni di euro, anche se i ‘Blues’ sarebbero aperti a qualsiasi tipo di formula, riproponendo, con i torinesi, l’asse già andato in scena con Renato Veiga. Non c’è, al momento, va detto, una vera e propria trattativa, ma è un fronte sicuramente da seguire con attenzione nei prossimi giorni.