Calciomercato, Asensio in Serie A: la decisione di Luis Enrique

Una nuova soluzione immediata in Serie A per una svolta decisiva per il futuro. Non rientra nei piani di Luis Enrique: ecco l’occasione per una big italiana

Una voglia immensa per continuare a giocare in squadre blasonate che militano anche in Serie A. La sua decisione ufficiale verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma Luis Enrique ha già deciso per l’addio dell’attaccante spagnolo. Marco Asensio si sta già guardando intorno dopo il prestito in Premier League all’Aston Villa: scopriamo i nuovi dettagli per il futuro.

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Marco Asensio. Lo spagnolo non vede l’ora di tornare a brillare come in passato, ma ora il PSG dovrà pensare alla migliore soluzione possibile. Una nuova svolta in Serie A dopo che per tanti anni è stato vicinissimo alle big italiane. Decisivo anche in Champions League, ora è alla ricerca di un nuovo progetto interessante per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ormai ci siamo per la cessione a titolo definitivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato, svolta per Asensio: può firmare in Serie A

Una nuova occasione da cogliere al volo in ottica futura per arrivare alla fumata bianca per il futuro. Una voglia immensa di iniziare così una nuova avventura entusiasmante nel campionato italiano.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Marco Asensio non rientra nei piani dell’allenatore del PSG Luis Enrique. Nuovi progetti per l’attaccante spagnolo che è stato accostato a lungo anche alle big della Serie A. Milan e Roma continuano a monitorare attentamente profili utili a puntellare il rispettivo reparto offensivo. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: l’ex Real Madrid non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera.

Una soluzione in vista della prossima stagione per conoscere da vicino il futuro di Asensio. Saranno ore decisive per arrivare subito alla fumata bianca per la svolta dell’attaccante spagnolo. In Serie A potrebbe esserci la svolta per l’arrivo immediato del talentuoso giocatore in uscita dal PSG.

Saranno ore calde in ottica futura per arrivare così alla nuova decisione per il futuro. Asensio ha vissuto momenti tra alti e bassi, ma ora vuole stabilirsi a titolo definitivo senza ancora prestiti in giro per l’Europa. Una soluzione immediata per puntare in alto ancora una volta: le big italiane sono sempre molto attente alla sua situazione contrattuale.