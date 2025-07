Pentito di aver rifiutato la Juventus: “Senza acquisti, pronto a dimettersi”

La rivelazione lascia davvero pochi dubbi: la notizia giunge direttamente dall’Inghilterra. Ecco cosa può succedere adesso

Prima di volare negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, la Juventus ha vissuto dei giorni davvero intensi. Come è noto, il club bianconero avrebbe voluto riportare a Torino Antonio Conte. Il tecnico pugliese, però, alla fine ha deciso di continuare con il Napoli.

La Vecchia Signora ha provato così a ripiegare su Gian Piero Gasperini, ma era già troppo tardi. Il mister classe 1958 di Grugliasco aveva già detto sì alla Roma e non ha cambiato idea, mantenendo la parola data. Per la Juventus, dunque, è stato quasi inevitabile confermare Igor Tudor.

Dall’Inghilterra, però, arriva un’indiscrezione davvero interessante: secondo Football Insider, la Juve sarebbe tra le squadre rifiutate da Marco Silva. Il portale cita anche l’Al Hilal e il Tottenham. Oggi, però, a pochi giorni dall’inizio della Premier League, il portoghese 48enne sarebbe pentito della scelta di rimanere al Fulham.

Il tecnico è pentito: ora Marco Silva pensa alle dimissioni

Dietro a tale sentimento ci sarebbe chiaramente il mercato. Il club inglese si è mostrato fin qui poco operativo e Silva starebbe iniziando a spazientirsi. Non è da escludere, così, che il tecnico di Lisbona decida di dimettersi. È evidente che una scelta del genere porterebbe sul mercato un allenatore bravo e stimato da diverse squadre.

Oggi è complicato immaginare chi potrà fallire tra gli allenatori che attualmente hanno una panchina. Ma ci sono diversi tecnici giovani che hanno la lente di ingrandimento puntata addosso.

Il calcio corre veloce e a fare la differenza sono sempre i risultati. Così ci sono tanti allenatori, oggi senza squadra, in attesa di una chiamata. Servirà chiaramente pazientare le prime partite ufficiali. Poi, inevitabilmente, ci sarà il primo mister in bilico.

Tra i tecnici in attesa di una chiamata c’è certamente Luciano Spalletti, che non vede l’ora di tornare alla guida di una squadra dopo l’esonero da parte della Nazionale italiana. Ma attenzione ad altri profili: Raffaele Palladino e Thiago Motta, ad esempio, godono di grande stima e, inevitabilmente, una chiamata potrebbe prima o poi arrivare. Ma la lista dei mister senza un club è davvero lunga. Se guardiamo all’estero, non possiamo non citare Xavi o Southgate, oltre a Terzic e Joachim Löw.