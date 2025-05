Vlahovic in Serie A: si abbassa l’ingaggio e firma con la rivale

Il bomber serbo è destinato a dire addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Giuntoli al lavoro, le ultime

Il futuro di Dusan Vlahovic non sarà alla Juventus. Cristiano Giuntoli ha ripreso a muoversi per piazzare altrove il centravanti serbo, il cui contratto coi bianconeri scade a giugno 2026. Un contratto impossibile da rinnovare, visto che il serbo e il suo entourage non vogliono rinunciare al maxi ingaggio di 10 milioni netti e di 12 l’anno prossimo.

Giuntoli è di fatto obbligato a venderlo l’estate prossima, onde evitare di perderlo a zero fra un anno. Il classe 2000 di Belgrado ha un discreto mercato in Premier League, anche se ad oggi non sembra essere la prima scelta di nessun grande club inglese. Lo è forse del Fenerbahce di Mourinho, alle prese con il post Dzeko.

Al momento, però, Vlahovic non sembra così interessato a trasferirsi in Turchia. A meno che il club di Istanbul decida di garantirgli un ingaggio monstre, superiore a quello che percepisce attualmente a Torino. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una richiesta di ben 20 milioni l’anno, più un sostanzioso bonus alla firma.

Calciomercato.it ha fatto un sondaggio sul futuro di Vlahovic, ragionando su una sua permanenza in Serie A. Agli utenti di Telegram è stato chiesto “quale squadra di Serie A dovrebbe puntarci se decidesse di abbassarsi l’ingaggio?”. Le due opzioni meno votate, entrambe hanno preso il 19% dei voti, sono state Roma e Napoli.

Vlahovic in Serie A: il Milan batte l’Inter

Il sondaggio Telegram di Calciomercato.it è stato vinto dal Milan. Per il 39% dei nostri utenti, è il club rossonero che dovrebbe puntare sul bomber serbo qualora accettasse di ridursi lo stipendio. Diciamo fino a quota 6/7 milioni, che è più o meno quanto guadagna il calciatore più pagato della rosa, ovvero Leao.

Il Milan ha sconfitto l’Inter, la quale ha preso il 23% dei voti. Proprio ai nerazzurri era stato accostato di recente, considerato che nel prossimo mercato estivo Marotta e Ausilio proveranno a regalare ad Inzaghi un attaccante di spessore in grado di far concorrenza a Thuram e Lautaro Martinez. Il preferito rimane Jonathan David, nel mirino pure della Juventus.