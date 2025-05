Milan, Italiano nuovo allenatore: subito un rinnovo per convincerlo

In casa Milan resiste la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore ed in tal senso può arrivare un rinnovo per convincerlo a firmare ed a sposare il progetto dei rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Se nel presente la concentrazione in casa Milan è al massimo nei confronti del campo, con la finale contro il Bologna che è uno step fondamentale per dare un senso a questa stagione, in futuro ci sono molte nuvole all’orizzonte. L’incertezza, infatti, regna sovrana su tanti aspetti e non è certamente questo il modo migliore per progettare il futuro. C’è incertezza anche sul direttore sportivo, e questo in maniera inevitabile si riflette anche sulla questione allenatore e sulle prime mosse da mettere a segno in estate per rilanciare questo progetto.

Insomma, bisogna iniziare a muoversi dal momento che i tempi stringono e si rischia per davvero di restare al palo, come si suole dire in questi casi. In tal senso per la panchina avanza la candidatura di Vincenzo Italiano, che con il Bologna sta lasciando tutti di stucco dal momento che anche quest’anno è in piena lotta per un posto in UEFA Champions League. Per convincerlo ad accettare la destinazione rossonera può arrivare un rinnovo importante, che rappresenta un segnale molto forte in prospettiva.

Milan, rinnovo importante per blindare il futuro: le ultime

A riportare che l’interesse del Milan per Vincenzo Italiano è ancora vivo è il portale “SempreMilan” mentre la Gazzetta dello Sport riporta stamattina delle notizie altrettanto importanti. A quanto pare, infatti, nonostante una stagione da dimenticare ed in cui è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, non ci sarà una fuga collettiva dai rossoneri. Anche Theo Hernandez, infatti, si starebbe convincendo ad accettare il rinnovo contrattuale proposto dal Milan. Andiamo a vedere i dettagli.

I rossoneri propongono al francese un rinnovo a cifre più basse di quelle attualmente percepite, ma con una durata più lunga per spalmare questo ingaggio. Ed a quanto pare potrebbe essere arrivata una apertura da parte di Theo Hernandez. Molto dipenderà anche dal progetto, così come per Mike Maignan. In questo caso, invece, l’idea del Milan è quella di riconoscergli sicuramente un aumento, ma decisamente più basso rispetto ai 7 milioni chiesti dal portiere solo poco tempo fa. Insomma, rinnovare due calciatori così importanti sarebbe un segnale notevole da dare al nuovo allenatore.