Bisseck in Premier: 55 milioni per l’Inter

Le ultime novità sul futuro del giovane difensore tedesco preso dai nerazzurri nell’estate 2023 per circa 7 milioni di euro

Bisseck rimane un grande affare nonostante negli ultimi mesi il difensore tedesco abbia fatto più danni della grandine. Anche a Barcellona è stato tutt’altro che impeccabile, seppur sul gol del momentaneo 2-2 dei blaugrana le responsabilità sono da dividere con Acerbi. L’Inter vuole puntarci pure in futuro, ma allo stesso tempo è ben disposta a valutare offerte per lui.

Il giovane difensore tedesco, fresco di esordio in Nazionale maggiore, ha mercato soprattutto in Premier League. Da tempo c’è sulle sue tracce il Tottenham, un club a cui non è stato molto lontano prima di trasferirsi in nerazzurro per circa 7 milioni, ovvero il prezzo della clausola che aveva nel contratto con l’Aarhus.

Secondo ‘Caughtoffiside’ il classe 2000 sarebbe finito nel mirino anche di altre società inglesi, oltre al West Ham fa il nome nientemeno che del Manchester United. I ‘Red Devils’ sono a caccia di rinforzi per il reparto arretrato visto che a giugno saluteranno sia Lindelof che Evans, entrambi in scadenza di contratto.

La fonte inglese conferma la disponibilità del club di Oaktree a cedere il ventiquattrenne di Colonia, aggiungendo che la cifra richiesta tocca quota 55 milioni di euro. Per ‘Interlive.it’, in realtà, i nerazzurri potrebbero dire sì alla cessione del cartellino pure in caso di proposta da 40 milioni.

Bisseck l’alternativa a Pavard: 4 gol e 6 assist con la maglia dell’Inter

Bisseck è approdato a Milano nell’estate 2023. Dopo i primi mesi passati un po’ ai margini, il difensore è diventato una delle primissime alternative ai titolari. In particolare il sostituto naturale di Benjamin Pavard, il centrale di destra del terzetto difensivo della squadra di Simone Inzaghi.

In due stagioni ha disputato 61 partite, realizzando 4 gol e 6 assist. 21 sono state le sue presenze nell’annata scorsa, quella in cui sono arrivati i primi due titoli in nerazzurro: la Supercoppa italiana e lo Scudetto della seconda stella.

Il suo contratto, rinnovato a novembre, scade nel 2029 e questo può consentire all’Inter di avere maggior potere contrattuale in sede di contrattazione con i potenziali acquirenti.