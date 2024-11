Anticipano Inter e Juventus: prendono Maldini già a gennaio

Il figlio d’arte intriga tutte le big del campionato di Serie A: parte l’assalto già a gennaio per il gioiello in forza al Monza

Tutte le big hanno messo gli occhi su Daniel Maldini, fiore all’occhiello del Monza nonostante l’ultimo posto in classifica dei brianzoli di Nesta.

L’ultima estate il Ceo Adriano Galliani è riuscito a riportare in Brianza il figlio d’arte, che da gennaio a giugno in prestito dal Milan si era messo in evidenza alla corte dell’ex tecnico biancorosso Palladino. Gol (spesso decisivi), assist e giocate d’alta scuola per Maldini nella scorsa Serie A, con il fantasista classe 2001 che si è confermato ad alti livelli anche nella stagione in corso con la casacca del Monza. Il Milan non ha creduto abbastanza nelle qualità di Maldini, cedendolo praticamente gratis a Galliani e riservandosi il 50% della futura rivendita del giocatore. Il figlio d’arte ha accusato un problema alla spalla nelle ultime settimane che lo ha un po’ limitato in campo, mettendo a referto fino a questo momento un gol e due assist in campionato.

Calciomercato Monza, l’Atalanta ci riprova: nuovo assalto a Daniel Maldini

Maldini di recente è stato osservato da vicino anche dall’Inter, con il Ds nerazzurro Ausilio presente in occasione della sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Roma.

Ai campioni d’Italia si aggiunge anche l’interesse della Juventus e della Fiorentina del suo ex allenatore Palladino, mentre Atalanta e Lazio corteggiavano l’ex rossonero già dalla scorsa estate. C’è la ressa per Maldini junior e tra le precedenti è soprattutto la ‘Dea’ a spingere per il giocatore. Gasperini ha richiesto un rinforzo in attacco a gennaio e in cima alla lista del tecnico orobico c’è proprio il baby del Monza. L’Atalanta vorrebbe provare l’assalto alla riapertura del mercato, ma Galliani e il Monza non hanno nessuna intenzione di privarsi del loro gioiello a stagione in corso.

Daniel Maldini, sotto contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno, ha una doppia clausola nell’accordo con il sodalizio brianzolo: una da 12 milioni di euro per l’Italia e attivabile solo a fine stagione, un’altra da 15 milioni valida per l’estero.