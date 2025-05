Farris non replica a Conte e prega per Lautaro: “Si tenterà l’impossibile”

Vittoria di misura dell’Inter a San Siro contro il Verona: le dichiarazioni di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, nella conferenza stampa post gara

L’Inter, anche senza spingere sull’acceleratore e con tutte le seconde linee, ha la meglio per 1-0 sul Verona nell’anticipo di campionato al Meazza.

I nerazzurri restano però sempre a -3 dalla capolista Napoli, vittoriosa sul campo del Lecce. Turnover totale da parte di Inzaghi, oggi in tribuna a causa della squalifica per la vicenda scommesse. In panchina a dirigere le operazioni c’era perciò il vice Massimiliano Farris, che è intervenuto nella classica conferenza stampa post match: “Chiaramente chi è sceso in campo a Barcellona doveva recuperare un po’ di energie. Il morale è alto, anche chi ha giocato meno questa sera ha fatto una partita seria e dimostrato di poter essere utile se verrà chiamato in causa martedì”.

Sulle condizioni di Lautaro Martinez, che resta a forte rischio per il return match contro il Barça: “Al momento è rischio, come Pavard. Per Lautaro non c’è lesione, però non si è ancora allenato: è più no che sì. Vista l’importanza della partita, si tenterà l’impossibile. Anche Pavard ha dato la sua disponibilità: decideremo nel riscaldamento, a ridosso della gara”.

Farris dopo Inter-Verona: “Sembra assurdo, ma abbiamo più possibilità di vincere la Champions che lo scudetto”

Sul campionato e la corsa scudetto nel duello con il Napoli, Farris non replica alle dichiarazioni di Conte: “Non commento le parole degli altri allenatori, sappiamo che in campionato non dipende più da noi. Proveremo a vincerle tutte per non avere rimpianti e approfittare di un eventuale passo falso del Napoli. Poi, se alla fine vinceranno, gli faremo i complimenti”.

🗣️ #InterVerona – #Farris in conferenza: “#Lautaro? Al momento è a rischio per il #Barcellona, come #Pavard. Per Lautaro non c’è lesione, però non si è ancora allenato: è più no che sì. Vista l’importanza della partita, si tenterà l’impossibile” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/DMnNG33IFr — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 3, 2025

Infine, Farris risponde a muso duro alle critiche sull’annata dei nerazzurri: “Se l’Inter vince la Champions ha fatto il suo? Sorrido a chi pensa questo… Avete visto l’albo d’oro della Champions League? Abbiamo fatto una grande stagione, sembra assurdo ma in questo momento abbiamo più possibilità di vincere la Champions che lo scudetto“.