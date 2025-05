Delusione Napoli e Inzaghi con la testa al Barça: cosa filtra su Lautaro

L’Inter, impegnata al Meazza contro il Verona, scivola a -6 dalla capolista Napoli: turnover totale del tecnico, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro

Il Napoli rispetta il pronostico sul campo del Lecce e costringe l’Inter a non sbagliare nell’anticipo di questa sera a San Siro contro il Lecce.

Delusione tra i tifosi del Meazza al risultato finale della squadra dell’ex Conte, che ha espugnato il Via del Mare grazie alla punizione vincente di Raspadori. Il pubblico di fede nerazzurra fa sentire comunque il solito e trascinante sostegno ai ragazzi di Simone Inzaghi, fin dall’arrivo del pullman allo stadio.

L’allenatore piacentino rivoluziona la sua Inter in vista del decisivo match di martedì in Champions League contro il Barcellona. Turnover praticamente totale, con il solo Bisseck nelle retrovie confermato rispetto all’undici sceso in campo in Catalogna.

Inter-Verona, turnover di Inzaghi: Lautaro prova il ‘miracolo’ in vista del Barcellona

Inzaghi in attacco si affida al tandem Correa-Arnautovic, entrambi destinati all’addio a fine stagione al termine del contratto con la società campione d’Italia. In porta riposo anche per Sommer, con Martinez che torna titolare tra i pali. Anche a centrocampo riposano tutti i big, con il rientro dal primo minuto di Zielinski.

🐂 #Inter – L’arrivo di #LautaroMartinez (che si copre il volto con la felpa) a San Siro: il capitano nerazzurro proverà un miracoloso recupero per la sfida decisiva di Champions contro il#Barcellona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ezUJPrXwvZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 3, 2025

Inzaghi vista la squalifica per il caso curve si accomoda in tribuna, con il vice Farris a dirigere le operazioni in panchina. Fuori causa per lo stesso motivo anche Calhanoglu, mentre Lautaro Martinez proverà un ‘miracoloso’ recupero almeno per la panchina in vista del return match con il Barcellona.

Il capitano è arrivato a San Siro qualche minuto dopo il bus della squadra, coprendosi il volto con una felpa e inneggiato da alcuni tifosi fuori lo stadio. Il ‘Toro’ farà di tutto per esserci e per lui saranno decisivi i prossimi due allenamenti per provare a rientrare nella lista dei convocati per la sfida che vale una stagione contro il Barça.