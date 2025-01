Giovedì di fuoco e Milan ribaltato: non solo Morata-Gimenez, via Camarda e gli esuberi | CM.IT

Le ultime notizie relative al mercato dei rossoneri, con tanti possibili addii e un colpo che fa sognare i tifosi

E’ una giornata bollente. Una giornata caldissima per il Milan. Dalle parti di via Aldo Rossi hanno preso malissimo il ko contro la Dinamo Zagabria tanto da tenere a rapporto la squadra con l’allenatore. Tutti colpevoli nessuno escluso. Ma in queste ore, più che mai, c’è la convinzione che questo gruppo non abbia futuro e prima del 3 febbraio possono essere davvero in tanti a fare le valigie.

Il primo indiziato è chiaramente Alvaro Morata, per il quale, un po’ a sorpresa, si è accesa la pista che lo può portare in Turchia, al Galatasaray. Accordo, per sei milioni di euro netti a stagione, e via libera in prestito oneroso, con diritto di riscatto. L’affare è davvero vicino alla fumata bianca. Un affare che darà il via libera all’arrivo di un nuovo centravanti. La speranza e il desiderio del Diavolo è quello che l’offerta presentata oggi al Feyenoord possa essere davvero quella giusta per prendere Gimenez. Poi si guarderà alle alternative come può essere Lucca dell’Udinese, offerto dal suo agente.

Milan, intesa col Monza per Camarda

Ma nei prossimi giorni, entro il 3 febbraio, può succedere quello che non è successo prima e vale a dire veder partire tutti quei giocatori ritenuti sul mercato.

Il Milan così è pronto ad ascoltare offerte sia per Fikayo Tomori, che per Samu Chukwueze. Il primo può lasciare il Diavolo per una proposta complessiva da 25/30 milioni di euro. Serve qualcosa meno per il nigeriano, per il quale il Milan si accontenterebbe di 15-20 milioni, così da non mettere a bilancio una minusvalenza. Attenzione così ai soliti club di Premier League, Aston Villa, Newcastle e Tottenham su tutte. Ma l’ex Villarreal piace anche in Spagna alla Real Sociedad. Hanno il cartello vendisi in mano, poi, anche Noah Okafor e Luka Jovic, ma la sensazione è che il primo potrà lasciare il Milan solo in prestito e che il secondo alla fine rimanga in rossonero. Non lo farà, invece, Francesco Camarda, pronto ad andare a giocare al Monza di Adriano Galliani, prestito secco per il giovanissimo attaccante. L’intesa tra i club è stata raggiunta. Per quanto riguarda le uscite, si attendono, infine, delle novità anche su Davide Calabria.