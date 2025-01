Addio al Milan, Morata giallorosso: cosa sta succedendo

Il Milan potrebbe clamorosamente cedere il centravanti spagnolo: l’addio sembra ormai certo, via libera per Gimenez?

AGGIORNAMENTO 16.13 – Trova conferma l’interesse del Galatasaray per Alvaro Morata: allo spagnolo offerto un contratto da 6 milioni contro i 4,5 attuali.

Clamoroso colpo di scena in casa Milan. Sembra essere possibile la cessione di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, arrivato quest’estate dall’Atletico Madrid, potrebbe lasciare i rossoneri già in questa finestra di mercato.

Nelle ultime ore è decollata la trattativa per il suo trasferimento al Galatasaray: la squadra turca è da tempo alla ricerca di un nuovo attaccante, dovendo fare a meno di Mauro Icardi per tutta la stagione a causa della lesione del crociato. L’accordo sarebbe in via di definizione ed arriva dopo le indiscrezioni sulle presunte scintille con Conceicao all’intervallo di Dinamo Zagabria-Milan per con Morata che non avrebbe gradito la sostituzione.

Di certo il rendimento dello spagnolo in questi mesi non può essere considerato positivo e, al netto dell’innegabile impegno e spirito di sacrificio del calciatore, Morata non è mai sembrato poter essere il bomber di cui ha bisogno il club. Si leggono anche così le trattative per regalare un altro attaccante a Conceicao. Il nome in prima fila resta sempre quello di Santiago Gimenez, nonostante l’infortunio muscolare rimediato ieri contro il Lille.

Calciomercato Milan, via Morata: nuova offerta per Gimenez

Fosse confermata la trattativa per l’addio di Alvaro Morata, sarebbe il chiaro segnale che qualcosa in entrata si sta sbloccando.

Proprio oggi era prevista una nuova offerta del Milan al Feyenoord per il bomber messicano da oltre trenta milioni di euro, una cifra che potrebbe servire a vincere la resistenza olandese. L’altro nome è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese, anche se convincere i Pozzo a cedero subito non è molto semplice.

Ad ogni modo con Morata che va verso il Galatasaray, sembra scontato che il Milan ha già in pugno (o quasi) il nuovo centravanti. Considerato che Jovic non ha giocato che pochi minuti, restare con il solo Abraham con tre competizioni da affrontare non sarebbe sostenibile. Giornate intense dunque a Milanello con l’attacco del Milan che potrebbe presentarsi completamente rivoluzionato alla fine del mercato.