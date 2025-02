Fagioli saluta la Juventus: operazione in chiusura con la Fiorentina | CM.IT

Finisce a gennaio 2025 l’avventura di Fagioli con la Juventus: il centrocampista ha accettato l’offerta della Fiorentina e l’operazione è in chiusura

Sono ore caldissime per Nicolò Fagioli. Da diversi mesi vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it come il centrocampista classe 2001 sia in uscita dalla Juventus: ecco, ora è arrivato il momento dei saluti.

Molti club si sono affacciati nel corso di questa sessione di mercato per mostrare interesse nei confronti di Fagioli, dalla Premier League, dalla Ligue 1, dalla Bundesliga e molti dalla Serie A. È proprio in Italia che il centrocampista della Nazionale resterà, più precisamente sulle sponde dell’Arno, dove raggiungerà Moise Kean alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha accettato l’offerta della Viola nella giornata di ieri, mentre i due club stanno chiudendo l’operazione proprio in queste ore. Si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva tra i 17 e i 20 milioni di euro.

Fagioli-Juventus ai titoli di coda: ora c’è la Fiorentina | CM.IT

Si chiude con 69 presenze, 3 gol e 8 assist l’avventura di Nicolò Fagioli con la Juventus. Sono 3.507 i minuti giocato con addosso la maglia bianconera, che sono bastati per far innamorare i tifosi, sempre vicini e dalla parte di Nicolò. Una storia inevitabilmente segnata dalla squalifica per calcio-scommesse e terminata anche per un rapporto inesistente con mister Thiago Motta.

In questa stagione Fagioli ha brillato nella sfida di Champions League con il Lipsia, una delle serate migliori della compagine bianconera, poi ha trovato poco spazio. Solo 773 minuti giocati agli ordini di Thiago Motta e un costante allontanarsi dalla centralità del progetto tecnico. Ora raggiungerà l’amico Kean a Firenze, in un contesto che potrebbe rivelarsi ideale per proseguire il suo percorso di crescita: lo attenderà Raffaele Palladino, un tecnico che ha sempre saputo valorizzare i profili tecnici e estrosi come Fagioli. In maglia Viola, poi, può anche trovare un’ottima vetrina in chiave Nazionale, con il CT Spalletti che potrà vedere uno dei talenti già selezionato in passato giocare con maggiore continuità.