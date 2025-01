Juventus, per Fagioli non solo Marsiglia: si scalda la pista Fiorentina | CM.IT

Nicolò Fagioli è in lista di sbarco dalla Juventus e sono tante le opzioni sul tavolo: oltre al Marsiglia, c’è anche la Fiorentina

La Juventus, in questi ultimi giorni che ci separano dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, si prepara ad essere protagonista per diverse operazioni, in entrata e in uscita.

Nel mirino di Cristiano Giuntoli resta sempre un difensore. Arrivato Renato Veiga, in prestito secco dal Chelsea, potrebbe, infatti, non essere l’ultimo acquisto di questo mercato, dopo gli acquisti di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e Randal Kolo Muani, anch’egli in prestito secco dal Paris Saint-Germain e già in gol all’esordio contro il Napoli. Resta in lizza per la difesa Lloyd Kelly del Newcastle, ma gli inglesi non accettano il prestito senza obbligo, così come Jean-Clair Todibo. Il francese, a lungo trattato l’estate scorsa, potrebbe lasciare il West Ham dopo pochi mesi ed è stato proposto alla Juve. La formula sarebbe sempre quella del prestito, ma bisognerà attendere il calciatore qualche settimana, visto che è reduce da un infortunio.

🚨 Non solo OM, la pista #Fiorentina per Nicolò #Fagioli è molto concreta. Quello che era partito come un semplice sondaggio si sta rivelando un’opzione validissima 👀 📲 @alessio_lento @calciomercatoit pic.twitter.com/oLJBm6Ti8k — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) January 28, 2025

In uscita, invece, c’è grande fermento attorno al nome di Andrea Cambiaso. L’esterno salterà la gara di Champions League contro il Benfica per il problema alla caviglia che si porta dietro da tempo, come annunciato da Thiago Motta in conferenza stampa. Ma è inevitabile pensare anche a situazioni di mercato, visto il forte interesse del Manchester City di Pep Guardiola. La sensazione è che, se dovesse arrivare una proposta tra i 60 e i 65 milioni di euro, la Juve penserebbe seriamente a lasciare partire il calciatore a stagione in corso. Da capire anche cosa ne sarà anche del futuro di Dusan Vlahovic, alla terza panchina consecutiva, anche se appare difficile ipotizzare un addio nei prossimi sei giorni. Infine, attenzione anche al futuro di Nicolò Fagioli, di cui ormai vi parliamo da mesi.

La Juventus studia le offerte per Fagioli: si scalda la pista Fiorentina

Come detto nei giorni scorsi, c’è stato un nuovo contatto tra tutte le parti in causa per parlare di un possibile approdo del centrocampista alla corte di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Nel novembre scorso vi abbiamo svelato il forte interesse dei francesi per Fagioli e adesso la pista è tornata di moda. Ma ce n’è un’altra da tenere in grande considerazione: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sta diventando più concreta la possibilità che porta alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Nonostante le schermaglie pubbliche, tra le due società i rapporti sono ottimi e ne sono prova i tanti affari chiusi negli ultimi anni. I viola, così come il Marsiglia, non sono disposti ad accontentare la Juventus con l’obbligo di riscatto. Entrambe, però, valutano il prestito con diritto. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma la situazione Fagioli-Fiorentina è da tenere sotto controllo attentamente.