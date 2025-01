Juve, giorni decisivi per Cambiaso: le ultime sull’offerta del City e l’affare Todibo | ESCLUSIVO

I bianconeri aspettano i Citizens per l’esterno italiano che può sbloccare risorse da investire immediatamente. Intanto resta aperta la pista per il centrale francese

La Juve resta tra le società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Giuntoli ha in programma di prendere un altro difensore da aggiungere a Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea in queste ore. Nei giorni scorsi sono invece già sbarcati Alberto Costa e Kolo Muani, già in campo e a segno contro il Napoli. La settimana finale di questa sessione invernale può però ancora regalare grandi colpi, in entrata ma anche in uscita. L’ago della bilancia sarà il futuro di Andrea Cambiaso, che piace molto a Pep Guardiola ed è un obiettivo concreto del Manchester City.

Dell’esterno italiano, e non solo, abbiamo parlato largamente nell’ultimo approfondimento di mercato sul nostro canale Youtube con la direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta: “Il City ha portato avanti una piccola rivoluzione, terminati questi primi innesti ora deve far capire se davvero farà l’offerta per Cambiaso. Potrebbe essere vicina ai 60 milioni, inizialmente la Juve ne ha chiesti 70 ma venderlo a 55 sarebbe un’ottima plusvalenza. E c’è necessità per i bianconeri di fare cassa. Tra giovedì e venerdì potrebbero esserci novità. Bisogna restare vigili, da questa cessione potrebbero esserci movimenti più importanti per la Juve. Giuntoli vuole un altro difensore, poi anche Fagioli è sul mercato. Difficilmente verrà venduto con un obbligo di riscatto, probabile che si arrivi a un diritto o un obbligo condizionato”.

Juve, Giuntoli vuole un altro difensore: le ultime su Todibo

A proposito di difensori, si è riaperta la pista che porta a Todibo, ora al West Ham ma non con grande successo. Eleonora Trotta fa il punto anche sul centrale francese: “C’è stata una telenovela in estate, la Juve aveva l’accordo col giocatore ma ci sono stati problemi tra il Nizza e i bianconeri in occasione dell’affare Thuram. Nella fase delle visite i bianconeri hanno fatto qualcosa che non è piaciuto molto ai francesi. Il Nizza si è irrigidito e non ha fatto uno sconto per Todibo, che è andato al West Ham. Ma in questi mesi il giocatore non si è ambientato e ha parlato nuovamente con la Juve, per cui resta in piedi la pista. Ma per cederlo in prestito con diritto il West Ham deve anticiparne il riscatto dal Nizza e fare questa seconda operazione. Ci si può lavorare. Ci sono altri obiettivi, ad esempio in casa Empoli. Poi il Newcastle non apre al prestito per Kelly, Danso è un obiettivo ma ha offerte importanti anche da 25 milioni e non lo danno in prestito”.

Infine su Renato Veiga: “Ci sono perplessità sul ruolo, nasce come centrocampista, al Chelsea era impiegato come terzino ma alla Juve serve da centrale. Anche gli esperti di calcio portoghese hanno queste perplessità. La Juve tratta Todibo e resta vigile su altri fronti. Hancko è stato prenotato per giugno in un’operazione che coinvolgerà anche Facundo Gonzalez. Ma per ora non ci sono aperture dagli olandesi per anticipare tutto. Comunque dalla Juve mi aspetto ancora 3-4 operazioni in questo mercato tra entrate e uscite”.