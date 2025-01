Proposta per Vlahovic, arriva il no dell’attaccante

Il numero 9 della Juventus ha rispedito al mittente una proposta arrivata dall’Arabia Saudita: tutti i dettagli

Vlahovic con Cristiano Ronaldo. Questa la coppia che ha provato a formare l’Al Nassr, squadra allenata da Stefano Pioli. Il club saudita, stando a quanto dichiarato da ‘Sky’, avrebbe bussato alla porta della Juventus per chiedere il centravanti serbo.

Il no sarebbe arrivato proprio dal calciatore che, nonostante la prospettiva di un ricco ingaggio, ha preferito declinare la proposta proveniente dalla Saudi Pro League. Tutta ancora da capire dunque il futuro di Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus già in questa finestra di mercato. Ipotesi non facile da realizzare visto che manca solo una settimana alla fine della sessione invernale, ma che comunque non può essere trascurata.

Il serbo, infatti, certamente non ha accolto bene le tre panchine consecutive decise da Thiago Motta, mentre la sua situazione contrattuale resta invariata. Contratto fino al 2026, ingaggio che salirà a 12 milioni la prossima stagione, la volontà del calciatore è di non accettare un ritocco al ribasso dello stipendio per prolungare l’accordo.

Juventus, Vlahovic no a Pioli e Ronaldo: le ultime

Una situazione che in estate porterà quasi sicuramente ad un addio, anche perché con Thiago Motta la scintilla tecnica sembra non essere scattata.

Vlahovic però aspira comunque ad un campionato di prima fascia ed è per questo che ha detto no alla proposta proveniente dalla Saudi Pro League. Il suo nome fa gola alle big di Premier League, come Arsenal e Chelsea, ma potrebbe diventare spendibile anche per il Barcellona. Intanto c’è da vedere quale sarà la decisione di Motta per mercoledì sera: con Kolo Muani non disponibile in Champions, il tecnico punterà su Vlahovic dal primo minuto e lo farà accomodare ancora una volta in panchina, preferendo adattare Nico Gonzalez come falso nove? Una decisione che può assumere la valenza di un altro messaggio chiaro sul futuro di Vlahovic.