Juventus, nuovo contatto per Fagioli al Marsiglia: ecco cosa chiede Giuntoli | CM.IT

Nicolò Fagioli continua a restare sul mercato e nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto con l’Olympique Marsiglia: i francesi offrono un diritto di riscatto, la Juventus vorrebbe l’obbligo

Da diversi mesi sulle pagine di Calciomercato.it vi raccontiamo la situazione di Nicolò Fagioli: il centrocampista non rientra a pieno nel progetto tecnico di Thiago Motta e la Juventus è disponibile ad ascoltare offerte per lui. Durante questa sessione di mercato sono stati diversi i club che hanno bussato alle porte della Continassa per chiedere informazioni riguardo al numero 21 e per mostrare interesse, ma nessuna ha fatto l’affondo finale. Nella giornata di ieri, intanto, c’è stato un ritorno di fiamma.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, c’è stato un nuovo contatto con l’Olympique Marsiglia: il direttore sportivo Benatia, vecchia conoscenza bianconera, è un grande estimatore di Fagioli, così come Roberto De Zerbi. L’interesse del club transalpino è datato, ma in questi ultimi giorni di mercato stanno provando a strappare le migliori condizioni possibili dalla Juventus. Ecco su cosa è presente ancora una sostanziale distanza.

Juve, nuovo contatto con il Marsiglia: Fagioli nome caldo in uscita | CM.IT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Olympique Marsiglia offre un prestito con diritto di riscatto per Nicolò Fagioli, mentre la Juventus continua a tenere il punto per inserire un obbligo di riscatto.

In questi ultimi giorni di mercato, però, non è da escludere che la posizione dei bianconeri si possa ammorbidire, così come la valutazione che ora è scesa a 20 milioni di euro. Anche perché il giocatore non sta trovando un minutaggio importante con Thiago Motta e 6 mesi in un club che gli possa garantire più campo farebbero comodi a tutte le parti coinvolte. Su Fagioli, come vi abbiamo raccontato, ci sono anche diversi club di Premier League e diversi club di Serie A. Le ipotesi di scambio con il Napoli non sono mai decollate, nonostante la stima di Conte per Fagioli, ma i partenopei non sono gli unici a monitorare il centrocampista in Italia. Insomma, fino al 3 febbraio quella di Fagioli resterà una situazione da seguire con grande attenzione, perché le valigie per un suo trasferimento sono già pronte.