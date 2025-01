Juve, Fagioli sempre sul mercato: aggiornamenti sul Napoli e un altro club di A | CM.IT

La Juventus è molto attiva sul mercato, sia in entrata sia in uscita, e tra i giocatori che possono lasciare Torino c’è anche Nicolò Fagioli: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista bianconero

Sono giornate turbolente in casa Juventus, con la mancanza di risultati che sta aumentando pericolosamente la pressione intorno a Thiago Motta e alla squadra. Oltre alle critiche nei confronti dell’allenatore, i tifosi iniziano a essere spazientiti anche nei confronti di Cristiano Giuntoli, chiamato a rinforzare in maniera sensibile la squadra nel mercato di gennaio. Come vi raccontiamo da diverse settimane sulle pagine di Calciomercato.it, tra i giocatori che possono cambiare aria e aumentare il tesoretto del club c’è anche Nicolò Fagioli.

Il centrocampista bianconero, nel post partita del Derby della Mole, è stato protagonista di un ‘caso social’ che abbiamo chiarito nel dettaglio su queste pagine. Il numero 21 della Juventus sta bene e si sta allenando nel migliore dei modi, mettendosi a disposizione di Thiago Motta per le prossime sfide, che possono rappresentare uno spartiacque per la stagione della Vecchia Signora. Intanto ci sono nuovi aggiornamenti di mercato che coinvolgono Nicolò Fagioli: le ultime.



Non solo il Napoli, contatto anche con la Lazio per Fagioli: la Juve fissa il prezzo | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la pista Napoli non è ancora da considerare chiusa per Nicolò Fagioli: con la cessione di Kvaratskhelia, infatti, i partenopei potrebbero avere il tesoretto necessario per accontentare le richieste della Juventus. Cristiano Giuntoli per lasciar partire il centrocampista nel mercato di gennaio chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il Napoli, però, non è l’unico club di Serie A da menzionare per il futuro del numero 21 bianconero. Se da una parte la Fiorentina ha virato su un profilo come Folorunsho, sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, per Fagioli ci sono stati dei contatti con la Lazio. Il club biancoceleste per il proprio centrocampo ha come prima scelta sempre Jacopo Fazzini e, nonostante le schermaglie dialettiche tra Corsi e Lotito, i contatti tra i due club non si sono mai interrotti e il giocatore ha dato la sua priorità alla Lazio. Inoltre, tra i possibili piani B del club capitolino c’è anche Cesare Casadei, sul quale però è forte il pressing del Torino.

Insomma, in Serie A continua a resistere la pista Napoli per Fagioli, ma sullo sfondo bisogna tenere in considerazione anche la Lazio. Il futuro del centrocampista bianconero è ancora incerto, con diversi club di Premier League che hanno già mostrato attestati di stima nei suoi confronti e anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi che non lo ha mai depennato dalla lista dei desideri. Fino all’ultimo giorno di mercato l’opzione addio per Fagioli resterà viva.