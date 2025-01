La verità sul caso Fagioli: ecco cos’è successo dopo Torino-Juventus | CM.IT

Nella giornata di oggi è diventato virale un video del post partita di Nicolò Fagioli, dove sembra rifiutarsi di fare lo scarico con i compagni: su Calciomercato.it abbiamo ricostruito la vicenda

Non manca di certo l’azione in casa Juventus, dove ogni giorno spuntano polemiche e critiche nei confronti di giocatori e allenatore. Una delle polemiche del giorno è legata a Nicolò Fagioli, con un video del post partita del Derby della Mole diventato virale. In quel video sembra che il centrocampista bianconero si rifiuti di fare lo scarico con il resto dei compagni dopo uno scambio con lo staff tecnico di Thiago Motta. La redazione di Calciomercato.it ha ricostruito l’intera vicenda, smentendo questo scenario.

Dopo la partita, in cui Fagioli si è riscaldato per oltre mezz’ora senza poi entrare in campo, il centrocampista è vero che è rientrato negli spogliatoi, ma solamente per prendere guanti e cappello. Quello che non si vede nel video diventato virale, infatti, è quello che è successo dopo: Fagioli è tornato in campo e eseguito lo scarico correndo con il resto dei compagni che non sono stati impiegati in Torino-Juventus.

Sui social è stato lo stesso Nicolò Fagioli a spiegare l’accaduto: “Inutile creare polemiche dove non ci sono…sono rientrato a prendere guanti e cappello per fare il lavoro di corsa a fine partita. Informatevi prima di far polemiche inutili”. Tutto chiarito, insomma. E, allora, qual è la situazione di Nicolò dentro al club bianconero e come sono i rapporti con Thiago Motta?

Juve, retroscena Fagioli: Thiago Motta in difficoltà sulle scelte a centrocampo

Nonostante non sia un segreto che la Juventus ascolta offerte per Fagioli, come vi raccontiamo da tempo su Calciomercato.it, il giocatore continua ad allenarsi nel migliore dei modi: l’impegno di Nicolò non sta passando inosservato dallo staff di Thiago Motta, che per i prossimi impegni può contare anche su di lui.

Sono tante le panchine inanellate da Nicolò Fagioli, ma questo non vuol dire che non possa essere impiegato nelle prossime partite e che non possa essere anche un valore aggiunto per la squadra. Soprattutto se le prestazioni di Teun Koopmeiners, per il quale Thiago Motta le sta provando tutte, perfino consegnandogli la fascia da capitano, continuano a restare su questi livelli. Nicolò Fagioli sta bene ed è pronto a dare una mano alla Juventus.