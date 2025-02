Finalmente Gimenez, il Milan cambia pelle: da Felix a Tomori, il punto della situazione | CM.IT

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri. Il Diavolo è pronto ad accogliere l’attaccante della Nazionale messicana

E’ stata una nottata intensa per il Milan. Un Milan chiamato a chiudere per Santiago Gimenez. I rossoneri in queste ore hanno così trovato l’accordo con il Feyenoord per l’attaccante della Nazionale messicana, per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Con i bonus si andrà oltre i 35. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Il Milan è dunque pronto a mettere in moto la macchina organizzativa per l’arrivo di Santiago Gimenez già nelle prossime ore. Adesso è davvero tutto fatto, con l’attaccante atteso in città per svolgere le visite mediche e firma il suo accordo con il Diavolo.

Milan, accordo per la cessione di Tomori: la posizione del giocatore

Ma il mercato del Diavolo non si ferma. Sono previsti contatti in giornata con Mendes e non solo per Joao Felix. Il Diavolo vuole provare a mettere le mani sull’attaccante con la formula del prestito, così da cambiare definitivamente volto al reparto offensivo.

Cambierà qualcosa anche in difesa. Ieri il Milan ha raggiunto un accordo con il Tottenham per la cessione di Tomori, per circa 25 milioni di euro. Al momento, però, il difensore è poco propenso a dire addio ai rossoneri durante il mercato di gennaio. Stessa posizione di Pavlovic, che ha ricevuto un’altra proposta anche dal Galatasaray. Ora a pensarci è l’Atalanta, chissà che i bergamaschi non facciano cambiare idea al serbo.

In difesa, chi è pronto a fare le valigie, è Davide Calabria. Lo aspetta il Bologna, che può prenderlo attraverso un indennizzo. Ma il calciomercato del Milan potrebbe prevedere altri movimenti. Noah Okafor resta in partenza e il West Ham può diventare una pista da seguire. In entrata, invece, il Diavolo ha sondato diverse piste per un nuovo difensore. Occhi puntati su Saba Goglichidze e Koni De Winter, ma attenzione ai dialoghi con Mendes. Con lui si potrebbe parlaredi Antonio Silva, anche se il prezzo appare fuori portata.