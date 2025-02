Zalewski a Milano, corsa per il tesseramento: l’Inter lo vuole per il derby – Calciomercato.it

Il polacco arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto: si cerca di sbrigare le pratiche burocratiche per la stracittadina

Nicola Zalewski sta per diventare ancora ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno polacco va a prendere il posto di Buchanan che si è trasferito al Villarreal per una cifra complessiva di 14 milioni di euro.

Inzaghi è stato quindi accontentato con un calciatore che piace molto anche per la sua duttilità. Zalewski è arrivato questa sera a Milano ed ora l’Inter sta cercando di tesserarlo in tempo per poterlo convocare già domani per il derby contro il Milan. Una corsa contro il tempo con le pratiche burocratiche che devono essere sistemate entro mezzanotte per il via libera.

Zalewski voleva solo l’Inter tanto che ha rifiutato il Marsiglia: la squadra allenata da De Zerbi era pronto ad acquistare il calciatore dalla Roma a titolo definitivo per una cifra intorno ai sei milioni di euro. Niente da fare perché l’ha spuntata l’Inter dopo che il polacco ha rinnovato il contratto con la Roma, condizione necessaria per chiudere l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra tra i 6 ed i 7 milioni di euro.

Inter, Zalewski per il derby: cosa serve per la convocazione

Come vi abbiamo raccontato, il 23enne ha già parlato col connazionale in nerazzurro Piotr Zielinski e potrà ora mettersi subito a disposizione di Inzaghi.

🎥 ✈️ #Inter – Nikola #Zalewski è sbarcato a Milano: corsa contro il tempo per tesserarlo entro la mezzanotte ed essere così a disposizione nel derby contro il#Milan 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Kso4eCqAr3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 1, 2025

Il tecnico lo apprezza molto per la sua capacità di saper ricoprire più ruoli, tra i quali anche quello di mezzala. L’idea dell’Inter è poter convocare Zalewski già per la sfida di domenica contro il Milan, ma servirà definire tutte le pratiche burocratiche e completare il tesseramento in tempo per la mezzanotte.