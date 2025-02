Saint-Maximin al Napoli: che cosa manca all’ok definitivo | CM.IT

Tramonta la pista Garnacho, costa troppo e il Manchester United cambia idea sul suo futuro: si punta tutto sul francese, ma in prestito

Dopo quasi un mese di tira e molla, il Napoli cambia piani. Giovanni Manna è costretto ad abbandonare la pista Alejandro Garnacho, utilizzato sempre più da mister Amorim e diventato uno dei giocatori su cui il Manchester United proverà a puntare per l’immediato presente.

Che fosse un’affare complicato, era risaputo dall’inizio. Così come era noto che l’argentino rappresentasse l’obiettivo principale per sostituire Kvaratskhelia. Nelle ultime settimane, il diesse azzurro ha stretto contatti con diversi agenti e procuratori di esterni, per sondare possibili acquisti e richiedere informazioni. Tra i giocatori valutati nelle scorse ore, Timo Werner, ma anche Boga, Amuzu e Saint-Maximin. Proprio su quest’ultimo, il Napoli sta provando l’affondo.

Napoli su Saint-Maximin, serve una deroga

Esterno d’attacco rapido, classe 1997. Qualche annetto fa era considerato un buon prospetto. Ha giocato poco le competizioni europee, tra Saint-Etienne, Nizza e ora in Turchia con il Fenerbahce. José Mourinho l’ha chiamato proprio dall’Arabia, dopo appena una stagione all’Al Ahli. Saint-Maximin ha accettato il trasferimento l’estate scorsa, ma dopo sei mesi è stuzzicato dall’idea di giocare in Serie A.

C’è però un ostacolo burocratico da superare. Infatti, Allan Saint-Maximin si è trasferito dall’Al Ahli al Fenerbahce con la formula del prestito. E bisogna rescindere questo accordo, per poi completare il passaggio in Italia. Inoltre, il calciomercato invernale arabo ha già chiuso i battenti da qualche ora. Dunque, la società di Gedda dovrà ottenere una deroga speciale per poter “richiamare” a sé il francese. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime ore la lega araba consentirà la deroga per via di altri precedenti che l’Al Ahli utilizzerà per consentire questa operazione.

Una volta rescisso il contratto con il Fenerbahce, Saint-Maximin potrà essere girato con la formula del prestito oneroso anche al Napoli. I tempi per concludere il trasferimento hanno una data limite: la mezzanotte del 3 febbraio, quando anche in Italia si chiuderà la finestra di calciomercato invernale. Dunque, attualmente ed escludendo colpi di scena, l’ex Newcastle diventerà il vice-Neres fino al termine della stagione.

Nel frattempo, il club azzurro lavora anche sulla pista Comuzzo. I contatti con l’agente del calciatore sono costanti, ma servirà avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina di circa 40 milioni di euro.