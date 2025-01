Napoli ha fretta, non solo Garnacho e Adeyemi: spunta un nuovo sondaggio | CM.IT

Il direttore sportivo azzurro è alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia: sondaggio su un altro attaccante in Premier League

Kvaratskhelia ha lasciato uno slot vuoto pesante da colmare. Per fortuna ora c’è David Neres su cui Antonio Conte fa affidamento, ma la rosa è da aggiustare e Giovanni Manna lo sa benissimo. Nelle ultime ore ha cercato di accelerare per Garnacho e poi Adeyemi, nel frattempo sonda anche un’altra pista e lavora lontano dai riflettori.

Sia chiaro, l’obiettivo primario degli azzurri resta l’esterno del Manchester United. Per Garnacho il Napoli è disposto ad arrivare a circa cinquanta milioni di euro, ma i Red Devils stanno tirando il prezzo e sperano di guadagnarci di più dalla cessione, per risolvere i problemi finanziari. L’ingresso del Chelsea ostacola il Napoli, ma il giocatore sembra aver dato una sua preferenza.

Visto lo stallo, il club azzurro ha approfondito anche la pista per Karim Adeyemi, su cui manca ancora il sì convinto del calciatore. Con il Borussia, invece, sarebbe stata trovata già l’intesa. Ma non sono solo gli unici due profili che piacciono al ds e a mister Conte.

Napoli, contatti per Werner

Entro fine mercato il Napoli deve avere un nuovo attaccante sulla sinistra. Ma Conte è stato anche molto chiaro, bisogna fare mercato con intelligenza. E finora è stato fatto così, i risultati lo dimostrano e il mister l’ha voluto rimarcare. Da quando c’è lui sulla panchina non è stato sbagliato neanche un colpo, come ricordato in conferenza: “Basta guardare il mercato di due anni fa dove sono stati spesi 100 milioni di euro e ora sono tutti via in prestito”.

E allora Manna esplora piste, vaglia opzioni. Cerca il giocatore perfetto per i prossimi sei mesi o addirittura per i prossimi anni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i profili segnati nel suo taccuino c’è anche Timo Werner, su cui di recente ci sono stati dei nuovi contatti. L’attaccante del Tottenham attualmente è infortunato, ma ne avrà per altri pochi giorni, poi tornerà a disposizione.

Negli anni, il tedesco ha cambiato posizione. Partito come bomber d’area di rigore, si è spostato sempre più a sinistra. E ora è diventato un’ala a piede invertito. A seguito di un exploit con il Lipsia nell’anno della pandemia, ha poi perso fiducia. Il suo passaggio al Chelsea non è stato fortunato e dopo tante critiche è ritornato a casa sua, al Lipsia, dove nella stagione 2022-23 è riuscito a ritornare in doppia cifra. Ad oggi, però, Werner è ancora a secco di gol in Premier League.