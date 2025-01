Napoli, Manna mette la freccia: Adeyemi o Garnacho, ecco chi è la priorità

Il ds azzurro prova l’accelerata per il nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte: ecco il punto tra Adeyemi e Garnacho

Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando a Castel Volturno manca un esterno d’attacco a sinistra. Kvaratskhelia ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Ma almeno numericamente, Conte ha bisogno di un attaccante.

Il mister è stato chiarissimo dopo la vittoria contro l’Atalanta: bisogna fare il mercato come Dio comanda. Niente scommesse, non c’è da rinforzare la Primavera, ma la Prima Squadra. Ecco allora che il ds Manna si è mosso in maniera più decisa nelle ultime ore, cercando una quadra con il Manchester United per Alejandro Garnacho, primo obiettivo per sostituire Kvaratskhelia.

Tra lo United e il Napoli c’è ancora distanza per l’attaccante argentino. Ma l’affare può sbloccarsi nelle prossime ore, specialmente se Marcus Rashford non dovesse essere più ceduto. Infatti, dopo che il Milan ha abbandonato la trattativa per l’inglese e non è stato ancora trovato un accordo con il Barcellona e il Borussia, non è detto che l’attaccante possa per forza andare via.

Nuovi contatti per Adeyemi: la situazione

Il Napoli, quindi, ha cercato di ridurre la distanza con il Manchester United. L’offerta proposta è di circa 50 milioni di euro. Uno sforzo economico importante da parte di Aurelio De Laurentiis per un giocatore dal talento indiscutibile, ma che dovrà pur sempre giocarsi il posto con Neres.

Attualmente, la richiesta del Manchester è leggermente più alta, ma come già confermato qui su Calciomercato.it, il club ha bisogno di vendere e se Rashford dovesse restare, i Red Devils dovranno andare incontro alla proposta del Napoli.

Nel frattempo, Manna non si perde d’animo e cerca anche di riaprire una trattativa che sembrava chiusa. Infatti, nei giorni passati aveva chiesto al Borussia Dortmund informazioni per Adeyemi. I tedeschi sono aperti alla cessione, l’offerta da 45 milioni basterà ad aprire al trasferimento. Il calciatore, in un primo momento, aveva dato due di picche al Napoli, ma nelle ultime ore si è riaperta questa possibilità. Nel frattempo, il Borussia ha esonerato il proprio allenatore Sahin dopo la sconfitta contro il Bologna. E questo potrebbe chiaramente cambiare improvvisamente tutti gli scenari per la riuscita dell’operazione. Il Napoli deve affrettarsi.