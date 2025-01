Napoli-Garnacho, fissato l’incontro: doppio intreccio con il Manchester United

Gli azzurri non mollano la presa sull’attaccante argentino: previsto un vertice con i dirigenti della società inglese

Il Napoli prova ad affondare il colpo su Alejandro Garnacho. È l’argentino del Manchester United il prescelto da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, approdato la scorsa settimana al Paris Saint-Germain.

Operazione non semplice perché dall’Inghilterra sparano alto: la valutazione va ben oltre i 50 milioni di euro cui è disposto ad arrivare la società partenopea che non vuole però mollare la presa. Così, come raccontato da ‘Sky’, domani è in programma un vertice a Milano per provare ad avvicinare le parti. Summit dunque in Italia con i dirigenti dei Red Devils approdati nel nostro paese non soltanto per la trattativa per l’esterno con passaporto spagnolo.

Come raccontato anche da Calciomercato.it, il Manchester United ha messo nel mirino Dorgu, anche se finora gli inglesi non sono andati oltre alla manifestazione di un interesse ufficiale. Il Lecce valuta l’esterno 35-40 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una plusvalenza enorme per i salentini che lo pagarono appena 200mila euro.

Sul calciatore c’è anche il Napoli che lavora in ottica giugno: davanti ad una proposta da 40 milioni di euro del Manchester United però per i partenopei diventerebbe difficile sostenere la concorrenza.

Calciomercato Napoli, si pensa al futuro: occhi su Comuzzo

Garnacho per il presente, l’intreccio con il Manchester United per Dorgu, ma non solo nel mercato del Napoli. Manna lavora anche in prospettiva futura e il nome da tenere d’occhio in questo senso è quello di Pietro Comuzzo, 19enne difensore centrale della Fiorentina.

Questo il futuro, mentre il presente racconta dell’assalto a Garnacho e dell’attesa per la risposta di Danilo, sul quale ci sono anche società brasiliane. Con Napoli-Juventus in programma sabato pomeriggio al ‘Maradona’, il via libera al suo approdo in azzurro potrebbe arrivare la prossima settimana, proprio dopo il match tra le due formazioni.

Giornate intense dunque per i partenopei che si godono il primo posto in classifica, ma non dormono sugli allori: tra presente e futuro, Manna lavora per accontentare Conte.