Napoli, Conte a sorpresa: “Non ho visto Inter-Roma. Ora godiamoci la Champions”

Le parole del mister azzurro a seguito della vittoria del Napoli contro il Torino e la rimonta in classifica sull’Inter

Il Napoli torna primo in classifica e supera l’Inter, sfruttando la sconfitta dei nerazzurri contro i giallorossi. E Conte conquista il primo vero obiettivo fissato appena ha firmato il contratto con la società partenopea: il suo Napoli conquista l’accesso in Champions League.

Il primo commento di Antonio Conte dopo il 2-0 contro il Torino: “Non è la prima volta che siamo primi in classifica, anzi siamo stati più noi che l’Inter. Ora siamo in Champions League e godiamoci questa cosa. Abbiamo fatto qualcosa di bello, stiamo trasferendo emozioni ai tifosi e a noi stessi”

Sulla corsa Scudetto, il tecnico commenta: “Mancano quattro passi, oggi c’era da farne uno. Abbiamo vissuto una vigilia strana. Io non ho visto Inter-Roma, già soffro per le nostre. Non sono intervenuto neanche con i ragazzi, ho voluto lasciare libero arbitrio per chi volesse vedere la partita, sapendo che si possono perdere anche energie mentali quando si è in tensione. Prima della partita ho detto a loro che volevo vincere e del risultato dell’Inter non cambiava nulla”.

Napoli, Buongiorno KO: Conte rivela le condizioni

Poi l’allenatore del Napoli ha sottolineato l’atmosfera dentro e fuori lo stadio Maradona. “I ragazzi sono stati bravissimi e sono stati spinti da un calore eccezionale. Abbiamo fatto fatica ad entrare nello stadio con il pullman. Tutto questo può portare pressione, ma è positiva. Pensiamo solo all’oggi e alla prossima partita, che sarà quella della vita”.

Infine, un punto sugli infortunati: “Anguissa ha avuto un colpo al bacino, fa fatica anche il dottore a capire cosa abbia avuto. Su Buongiorno bisogna vedere, bisognerà aspettare e fare valutazioni dopo 24-48 ore. Aveva questo fastidio tendineo alla parte bassa del pube, ora fare analisi è difficile. Siamo abituati ad affrontare le emergenze”.