Conte ora pensa allo Scudetto: “Sarebbe un prodigio, ora ho capito. L’Inter? Non l’ho guardata”

Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri al termine della sfida contro gli uomini di Vanoli. Ecco le parole del mister salentino

Il Napoli di Antonio Conte conquista la vittoria contro il Torino e si prende il primo posto in classifica in solitaria, dopo il ko dell’Inter contro la Roma.

Gli azzurri mettono subito in discesa il match grazie al solito McTominay, che trova il raddoppio prima della chiusura del primo tempo. Dopo le due reti del centrocampista scozzese il risultato non cambia più e Antonio Conte può esultare con tutto il suo popolo.

Ora lo Scudetto, a quattro giornate dalla fine della Serie A, è davvero vicino, dopo il ko dell’Inter a San Siro: “Non ho visto la partita tra i nerazzurri e la Roma. Perché dovremmo soffrire pure per un’altra partita? Credetemi che ho visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli”.

Parlando poi del Napoli e della sfida di stasera, Conte ai microfoni di Dazn afferma: “Alla squadra ho detto che mancano quattro passi, oggi ne abbiamo fatto uno. Giocheremo contro squadre che lotteranno per la salvezza. E’ tutto da giocare, stasera contava vincere e lo abbiamo fatto anche grazie ad uno stadio che ha spinto tanto. I tifosi sono stati il 12esimo e il 13esimo uomo in campo. Non erano contenti, ma eccitati. Si può fare tutto a Napoli? Ho capito che devo parlare di calcio e basta. Ogni cosa viene strumentalizzata, quindi è meglio parlare di calcio”.

Napoli-Torino, Conte: “La qualificazione in Champions è un lavoro straordinario”

Le attenzioni si spostano in mediana. Senza i gol degli attaccanti, Antonio Conte ha trovato gol importanti grazie ai centrocampista.

Oggi il Napoli esulta con McTominay e Anguissa: “Noi i gol dovevamo trovarli – prosegue Antonio Conte -, se guardi la rosa non ci sono molti giocatori in doppia cifra. Serviva sfruttare le risorse che si ha a disposizione”.

Conte prima di lasciare i microfoni di DAZN, fa anche un accenno allo Scudetto: “Credo che tutti siano migliorati. La Champions League è ormai un fatto matematico e se pensi da dove partivamo è un lavoro straordinario. Lo Scudetto? Sarebbe un prodigio“.

Per conquistare il titolo, al Napoli basterà vincere tre partite e pareggiarne una. I prossimi avversari degli azzurri saranno il Lecce, il Genoa, il Parma e il Cagliari.