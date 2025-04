Addio Inzaghi, scelta fatta sul nuovo allenatore: ritorno clamoroso

Il verdetto sulla panchina nerazzurra non si è fatto attendere e si è presa le luci della ribalta: ci sono anche le cifre. Ecco cosa sta succedendo

Impegnata nell’appassionante testa a testa contro il Napoli, smaltite le scorie della gara contro la Roma, l’Inter di Simone Inzaghi inizierà a preparare la delicata trasferta di Barcellona, valida per la gara d’andata delle semifinali di Champions League.

A tenere banco – come spesso capita in questo tipo di circostanze – è però anche il futuro di Simone Inzaghi. Come messo in evidenza da Calciomercato.it, l’area tecnica dell’Inter è assolutamente contenta dell’operato del tecnico piacentino, per il quale si sta ragionando sulla base di un accordo biennale (fino al 2027 con opzione). Salvo clamorosi colpi di coda, la stretta di mano definitiva è attesa in estate. I sondaggi effettuati dall’Al Hilal con tanto di offerta non hanno portato a sbocchi concreti (almeno fino a questo momento) – vista la priorità di Inzaghi che è quella di continuare la sua esperienza all’Inter. Anche gli spifferi trapelati in tempi e in modi diversi dall’Inghilterra, di fatto, non hanno smosso più di tanto uno scenario che sembra essere delineato in tutti i suoi aspetti. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite.

Esito Sondaggio CM.IT: ‘proposto’ Thiago Motta per il dopo Inzaghi

Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri utenti – nel consueto sondaggio odierno – su quale profilo dovrebbe decidere di puntare l’Inter in caso di separazione (a sorpresa) da Inzaghi. L’opzione più votata è una ‘vecchia’ conoscenza della Juventus: si tratta di Thiago Motta, esonero dalla ‘Vecchia Signora’ lo scorso 23 marzo.

📊MOMENTO SONDAGGIO ‼️Simone #Inzaghi e l’#Inter, un matrimonio destinato a continuare. Ma se dovessero decidere di separarsi all’improvviso, chi sarebbe il sostituto ideale in nerazzurro❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 27, 2025

Il 46,2% delle persone che hanno risposto al sondaggio ritiene infatti che l’allenatore ideale a raccogliere l’eredità di Inzaghi sarebbe proprio Thiago Motta, uno dei protagonisti – da calciatore – della clamorosa vittoria del Triplete del 2010. Accostato a diverse squadre brasiliane nelle ultime settimane, il tecnico italo brasiliano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro che nelle sue intenzioni dovrebbe essere ancora in Europa.

Nel sondaggio in questione, Thiago Motta ha comunque staccato Allegri (secondo con il 20,5% di preferenze) e Italiano (17,9%), entrambi accostati soprattutto al Milan. Artefice di una stagione da urlo alla guida del Como, Fabregas ha invece raccolto ‘soltanto’ il 15,4% di voti, risultando l’allenatore meno votato tra i quattro proposti. Al momento, comunque, si tratta solo di suggestioni visto che la posizione di Inzaghi alla guida dell’Inter è piuttosto granitica.