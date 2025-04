Niente rinnovo e addio, l’Inter ha scelto il dopo Inzaghi: pronto anche il primo colpo

L’allenatore nerazzurro rischia in caso di finale di stagione deludente: è già pronto il sostituto con il primo colpo

Dentro o fuori e questa volta le mezze misure non ci sono. L’Inter si gioca tutto nelle prossime partite e lo fa da squadra che ha giocato più di tutti in Italia.

Un’annata frenetica ed estenuante per i nerazzurri che ora sembra stia presentando il conto: contro Bologna e Milan, la formazione di Inzaghi è apparsa stanca, forse più di testa che di fisico. Questo però non è il tempo di cedere alle difficoltà, anzi è proprio quello in cui trovare energie inaspettate per l’ultimo sprint. Servirà per il campionato, dopo prosegue il testa a testa con il Napoli, ma servirà anche per la Champions con la semifinale con il Barcellona per proseguire il sogno.

Due sprint da vincere per rendere speciale questa stagione, ma anche per evitare problemi in ottica futuro. Il futuro di Inzaghi, infatti, potrebbe dipendere anche dal finale di stagione. Anche se da settimane si parla di rinnovo, e c’è chi dice che arriverebbe a prescindere dai risultati, c’è chi lega la permanenza del tecnico all’Inter proprio a come finirà la stagione. Stando a quanto riporta ‘Il Mattino’, infatti, Inzaghi rischia perché gli ultimi risultati deludenti sono frutto di formazioni sbagliate tatticamente e errori dei singoli. Dovesse esserci un finale di stagione deludente, per lui potrebbe non arrivare il rinnovo ma l’addio ed in quel caso i nerazzurri punterebbero su Fabregas.

Inter, Fabregas al posto di Inzaghi: può esserci già il primo colpo

Al suo primo anno di Serie A con il Como, Cesc Fabregas ha già dimostrato di avere talento anche come allenatore.

Lo spagnolo piace un po’ a tutte le big e l’Inter punterebbe su di lui in caso di separazione con Inzaghi. Fabregas sarebbe alla prima esperienza su una panchina di una grande, ma ha alle spalle l’esperienza da calciatore giusta per far fronte alla pressione che avrebbe. Il suo arrivo in nerazzurro potrebbe non essere l’unico dal Como: con Fabregas in panchina, l’Inter potrebbe provare a prendere uno dei talenti dei lariani.

Un talento come Diao, attualmente fermo per infortunio, ma che in questi mesi in Italia ha dimostrato di poter fare la differenza. Potrebbe essere l’accoppiata Fabregas-Diao, dunque, a fare nascere l’Inter del futuro.