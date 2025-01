Da Galeno all’ultima idea di Manna: ecco il sostituto di Kvaratskhelia | CM.IT

Non solo Zhegrova e Galeno: ecco tutti i profili individuati dal ds del Napoli per sostituire l’attaccante georgiano

Con profonda delusione, Antonio Conte ha ufficializzato le voci di un possibile addio di Kvaratskhelia. Attenzione però. Vero che c’è il PSG sul ragazzo, ed è anche vero che il calciatore abbia rifiutato diverse proposte del Napoli per rinnovare il contratto. Ma allo stesso tempo, sarà necessario soddisfare le richieste economiche di De Laurentiis, che non sono affatto basse. Insomma, una piccola, flebile percentuale di permanenza di Kvaratskhelia al Napoli può essere dettata proprio dalle cifre elevate del suo cartellino. Osimhen insegna.

Nel frattempo, il ds Giovanni Manna è a lavoro sul sostituto di Kvara. Chi arriverà al Maradona raccoglierà un’eredità certamente pesante, ma forse in qualche modo alleggerita dalla presenza di David Neres, ora titolare nelle gerarchie di mister Conte.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Napoli starebbe sondando diverse piste. Il profilo numero uno è Zhegrova. Una pista complicata, perché il Lille non vorrebbe privarsene già a gennaio, viste le ottime prestazioni. Allo stesso tempo, il kosovaro con passaporto con tedesco ha un contratto in scadenza nell’estate del 2026. Insomma, il club francese sa che dovrà fare i conti per il suo addio presto. La richiesta per il suo cartellino è di almeno 40 milioni. Ma Manna starebbe valutando anche altri profili più economici.

Napoli al lavoro sul sostituto di Kvaratskhelia: futuro Garnacho legato a Rashford

Non c’è solo Zhegrova per l’attacco azzurro. Infatti, sono state richieste anche informazioni sul cartellino di Galeno del Porto e Ndoye del Bologna. Il brasiliano, con passaporto portoghese, costerebbe circa 30-35 milioni di euro.

L’attaccante rossoblu, invece, è un profilo già noto a Giovanni Manna, poiché piace molto e lo voleva già alla Juventus. Il Bologna fissa il prezzo: per Ndoye si tratta da 25 milioni in su, con l’aggiunta di bonus.

Nelle ultime ore è stato accostato anche Garnacho al Napoli. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Manchester United ha bisogno di cedere giocatori, specialmente chi proviene dall’Academy, per via delle regole di profitto e sostenibilità (PSR) vigenti in Premier League. Allo stesso tempo, però, va aggiunto che il Man United sta provando già a lavorare sul trasferimento di Rashford, primo nome sui taccuini dei dirigenti del Milan. Dunque, se dovesse partire l’attaccante inglese, Garnacho resterebbe almeno fino a fine stagione. Ad ogni modo, registriamo che il calciatore ha dato la sua disponibilità a lasciare il Manchester United già in questa finestra di mercato e che il Napoli stia sondando la pista per lo spagnolo, naturalizzato argentino.

Infine, Federico Chiesa resta solo una suggestione. Il calciatore è andato a segno in FA Cup, il suo primo gol in Inghilterra, dopo aver trascorso mesi difficilissimi a Liverpool. Il suo ingaggio è alto, fuori dalla portata del Napoli, e soprattutto il ragazzo vuole giocarsi le proprie carte in Premier League.