Napoli, Kvaratskhelia ha l’accordo col Psg: le cifre | CM.IT

È solo questione di giorni per lo sbarco a Parigi del classe 2001 georgiano. Nell’incontro di oggi è stata trovata un’intesa definitiva per il suo contratto

Manca davvero poco, solo qualche giorno per lo sbarco di Kvaratskhelia al PSG. Nell’incontro tra il suo agente Jugeli e il Ds Campos, avvenuto oggi ma anticipato ieri da CM.IT, è stato raggiunto un accordo definitivo per l’ingaggio del georgiano.

Come raccolto da Calciomercato.it, il classe 2001 ha detto sì a un contratto di quattro anni e mezzo, ovvero fino a giugno 2029, e a uno stipendio di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. In azzurro prendeva 1,8 milioni…

Il Paris Saint-Germain si appresta così a completare un inseguimento partito alla fine della scorsa stagione, coi tentativi estivi tutti respinti da Aurelio De Laurentiis. Viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, tra nodo ingaggio e nodo clausola, stavolta il patron ha aperto al trasferimento, venendo incontro alla volontà del calciatore di lasciare Napoli per volare a Parigi. Chi al suo posto? Zhegrova del Lille in cima, ma Manna sta valutando pure altri profili come Wenderson Galeno e Dan Ndoye.

Conte ufficializza l’addio di Kvaratskhelia. Via dal Napoli dopo 1 Scudetto e più di 100 partite

Oggi, alla vigilia di Napoli-Verona, Antonio Conte ha ufficializzato l’addio del numero 77 senza celare tutta la sua amarezza per come sia finita la vicenda: “Sono stato sei mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto. Anche con il club, cercando di far rinnovare il contratto. Ma dopo sei mesi siamo tornati all’inizio. Significa che anche io non sono stato incisivo a convincere le parti ad andare avanti insieme. Ora mi trovo in un punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole restare“.

Kvaratskhelia lascerà Napoli e la Serie A dopo due anni e mezzo: 107 le presenze, l’ultimissima il 29 dicembre contro il Venezia, 30 i gol e 29 gli assist. Il primo è stato scioccante, in senso positivo, con il georgiano tra le grandi sorprese e trascinatori della squadra di Spalletti che dominerà il campionato regalando ai tifosi il terzo Scudetto della storia. Poi i problemi con De Laurentiis per il mancato adeguamento dello stipendio e un rendimento mai stato più all’altezza del Kvara prime, quello letteralmente immarcabile.