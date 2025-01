Napoli, scossone Kvaratskhelia: affondo del PSG, Manna ha individuato il sostituto | CM.IT

L’anno nuovo del club azzurro si apre con lo scossone Kvaratskhelia: cade il veto posto da Conte, ecco il sostituto cercato dal ds

L’esperienza di Kvaratskhelia a Napoli potrebbe terminare clamorosamente già nei prossimi giorni. L’attaccante georgiano è nuovamente finito nel mirino del Paris Saint-Germain e De Laurentiis questa volta non si opporrà. Le ragioni sono diverse.

Innanzitutto, nonostante i numeri non del tutto insufficienti, ci si aspettava qualcosa in più da Kvaratskhelia. Conte aveva posto il veto in estate per non cederlo, ma con l’exploit di Neres le cose sono cambiate. La seconda ragione che spinge il Napoli a valutare l’offerta del PSG di circa ottanta milioni di euro è relativa alla paura di perdere questo treno. In estate potrebbero non presentarsi con così tanti soldi.

Infine, il club azzurro e l’entourage del calciatore hanno lavorato per mesi per rinnovare il contratto, ma le parti continuano a essere distanti. Kvara sembra aver perso le risorse e le energie per proseguire il suo percorso di crescita in Italia.

Napoli già sul sostituto di Kvaratskhelia: ecco chi è

Come già dichiarato da Antonio Conte, entro fine mercato vorrà avere una rosa composta da 24 elementi. E ogni ruolo dovrà essere coperto da due pedine. Motivo per il quale il Napoli è già a lavoro per trovare il sostituto di Kvaratskhelia in caso di cessione al PSG.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Giovanni Manna sta valutando Edon Zhegrova, l’esterno offensivo del Lille, kosovaro ma con passaporto tedesco. Quindi arriverebbe come giocatore comunitario. Compagno di nazionale di Rrahmani e autore di 8 gol stagionali con il club francese. Si tratta di un titolare fisso della formazione di Genesio, protagonista assoluto in campionato e in Champions League. Già adocchiato da Juventus, Roma e soprattutto dall’Atalanta come già raccontato da Calciomercato.it. Il suo contratto con il Lille scadrà a giugno del 2026 e la sua valutazione è di circa 35-40 milioni di euro.

Zhegrova è mancino, a differenza di Kvara, ma può giocare su entrambe le corsie. Un jolly alla Neres. E proprio le prestazioni del brasiliano mantengono tranquillo mister Conte che non si opporrà alla cessione di Kvaratskhelia, come invece fatto nei mesi passati.

Non si tratta di un nome nuovo per i database partenopei, poiché già nell’estate del 2023 il Napoli aveva sondato la pista Zhegrova. A marzo compirà 26 anni, è nel pieno della maturità e dopo tanta gavetta tra Belgio (al Genk) e in Svizzera (al Basilea) ora sarebbe pronto al grande salto in Serie A.