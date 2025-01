Scopri la top 10 dei calciatori più pagati del Napoli per la stagione 2024/2025: l’assenza di Kvaratskhelia è difficile da credere

La prima metà della stagione 2024-2025 si è conclusa, con il girone d’andata di Serie A che terminerà durante il prossimo turno previsto in calendario. Abbiamo voluto tirare le somme sul rendimento di alcune squadre, specialmente quelle nei piani alti della classifica. Tra queste c’è anche il Napoli, che con Antonio Conte si ritrova al primo posto con l’Atalanta e momentaneamente a +1 dall’Inter.

Proprio questa super partenza, ci ha spinto a fare un focus su quelli che sono i 10 calciatori più pagati della rosa partenopea. Starando tutti rendendo secondo le aspettative e, soprattutto, secondo gli accordi trovati anche nelle stagioni precedenti? Nella nostra top 10 ci saranno anche delle sorprese, come l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, ancora in trattativa per il rinnovo col Napoli, e a caccia di un adeguamento economico.

Billy Gilmour, riserva di lusso per Conte

La posizione più bassa della nostra classifica è occupata da Billy Gilmour, neo arrivato alla corte di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese ha collezionato 15 presenze totali dall’inizio dell’anno, sicuramente non poche, specie per via dell’infortunio di Stanislav Lobotka tra ottobre e novembre. Gilmour percepisce uno stipendio da 1,9 milioni di euro a stagione e il suo contratto varrà fino al 2029.

Stanislav Lobotka, il faro del Napoli

Stesso ruolo, ma con la titolarità assoluta del veterano. Stanislav Lobotka è il perno del Napoli, il suo faro. Antonio Conte non ci rinuncia mai, come del resto faceva anche Luciano Spalletti. In scadenza nel 2027 e da quasi 5 anni in rosa, lo slovacco percepisce 2 milioni di euro come ingaggio. La paura di una sua cessione in estate è sempre viva, ma i tifosi si augurano di non perderlo mai.

Zambo Anguissa, è tornato ai livelli dello Scudetto

Il nostro titolo parla chiaro, con Antonio Conte è tornato ai livelli dello Scudetto vinto due anni fa. La brutta parentesi dello scorso anno è stata dimenticata e oggi Zambo Anguissa è diventato addirittura un goleador. Già 3 le reti segnate in questa stagione, solo una in meno di tutte quelle che ha realizzato nell’annata del tricolore. In scadenza a giugno, il Napoli eserciterà l’opzione di rinnovo automatico per 2 anni. Anguissa percepisce 2,2 milioni di euro, ma con la firma imminente è previsto anche un adeguamento.

Giacomo Raspadori, ora è blindato dal Napoli

Il jolly in casa Napoli è sicuramente lui, Jack. Il calciatore dai gol pesanti, come quelli realizzati contro Spezia e Juventus nell’anno dello Scudetto o quello messo a segno contro il Venezia in questa stagione. Per Conte, Raspadori è blindato. Non si muoverà più nonostante tutte le voci di mercato intorno al suo nome. Il tecnico è pronto a ricucirgli un nuovo ruolo da interno di centrocampo, almeno fino a fine anno. L’attaccante si piazza al settimo posto di questa classifica con un ingaggio da 2.5 milioni di euro.

Alessandro Buongiorno, il top player della difesa

Per molti è il miglior difensore della Serie A, per qualcun altro si contende questo ruolo con Bremer o Bastoni. Quello che è certo è che Alessandro Buongiorno è stato il miglior acquisto del Napoli durante lo scorso calciomercato estivo e il suo rendimento è stato stratosferico da inizio anno. Anche l’ex Torino ha firmato un contratto da 2.5 milioni di euro all’anno, dimostrazione dell’importanza di Antonio Conte nell’opera di persuasione nei confronti del calciatore, che sta confermando tutto il suo talento.

Scott McTominay, il colpaccio dalla Premier

Le prossime 3 posizioni sono equivalenti in termini di cifre percepite dal calciatore in questione. Abbiamo deciso di partire da Scott McTominay per mostrare il gran lavoro fatto dalla dirigenza del Napoli nel riuscire a portare in squadra un calciatore del suo calibro, offrendogli un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Lo scozzese ha già lasciato un impatto impressionante in squadra, tanto da non uscire più dal campo una volta entrato a pieno regime. Sono già 4 i gol realizzati da inizio anno.

David Neres, la rivelazione del mercato

La parola rivelazione è sicuramente forte, anche perché David Neres è tutt’altro che uno sconosciuto. Ma vi sareste aspettati questo impatto sulla Serie A? Il brasiliano, che percepisce 3 milioni di euro all’anno, è arrivato in estate ed è diventato un fattore aggiunto per il Napoli. Prima come dodicesimo uomo, ora come titolare che ha fatto persino accomodare in panchina uno come Kvaratskhelia. Nelle sue ultime uscite è stato decisivo per i punti conquistati dagli azzurri.

Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli

Abbiamo scelto di dare al capitano il terzo posto simbolico. Una medaglia di bronzo per il terzino, che in estate è sembrato ad un passo dall’addio. Le voci sulla Juventus spazzate via, con una serie di prestazioni in campo che lo hanno reso nuovamente uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Intoccabile anche per Conte, Di Lorenzo percepisce 3 milioni di euro all’anno e il suo contratto scadrà nel lontano 2028.

Matteo Politano, il soldatino di Conte

Un nome inaspettato da vedere al secondo posto di questa top 10, ma con i suoi 3,2 milioni di euro a stagione, Matteo Politano si conquista la medaglia d’argento. Anche lui tra i protagonisti dello Scudetto azzurro, con Conte è diventato il perfetto soldatino, dimostrando di poter ricoprire anche il ruolo di quinto a tutto campo. Un plus per un calciatore di 31 anni, il cui contratto col Napoli scadrà nel 2027.

Romelu Lukaku, il calciatore più pagato nel Napoli

Chi se non lui. Romelu Lukaku è il giocatore più pagato nella rosa del Napoli oggi, con 6 milioni di euro di ingaggio a stagione. Antonio Conte l’ha voluto e lui sta rispondendo a corrente alternata. Ha già spaccato la piazza con le sue prestazioni, facendo venire a molti la nostalgia di quel Victor Osimhen, il cui futuro a gennaio resta ancora incerto. Il belga, intanto, avrà un intero girone di ritorno per aumentare il suo score di gol (oggi fermo a 6) e convincere tutti di meritare uno stipendio di questa portata.