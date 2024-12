Colpo Osimhen, cosa succede con il nigeriano a gennaio

Il bomber ex Napoli può lasciare il Galatasaray già in inverno: tra la Premier League e un futuro alla Juventus

Alla fine tutti contenti. Victor Osimhen al Galatasaray, quando ormai il mercato in Italia era chiuso, è stata la scelta giusta.

Il bomber nigeriano ha potuto giocare con continuità, infortuni a parte, e dimostrare di saper segnare sempre e comunque. Il Napoli, dall’altro lato, ha evitato un pericoloso semestre con un separato in casa ed intanto ha visto nuovamente rivalutare l’attaccante. In estate la cessione è stata ostacolata da una clausola troppo alta per un calciatore reduce da una stagione non positiva, ora che la cifra a troppi zeri è stata rivista verso il basso tutto può succedere.

Osimhen continua a ripetere che non vuole lasciare il Galatasaray a stagione in corso e che il suo desiderio è terminare l’anno in giallorosso. Un desiderio, ovviamente, condiviso dal club di Istanbul che deve già fare i conti con l’infortunio di Icardi e che non ha alcuna intenzione di privarsi anche del nigeriano.

Volontà chiara, ma che deve fare i conti con le sirene che arrivano soprattutto dalla Premier League. È in Inghilterra che ci sono più squadre che hanno bisogno di un centravanti e Osimhen è un nome che Oltremanica piace e non poco.

Calciomercato Napoli, Osimhen e la Premier: tutto rimandato

L’Arsenal, ad esempio, è una delle squadre che è alla ricerca di un bomber per rendere ancora più competitiva la rosa di Arteta ed anche il Chelsea potrebbe bussare alla porta del Napoli, così come il Manchester United. Amorim vorrebbe Gyokeres, ma di certo non metterebbe il veto a Osimhen.

Lato Napoli si aspetta l’offerta giusta, con la clausola da 75 milioni che potrebbe rendere più semplice la cessione rispetto a qualche mese fa. A De Laurentiis non dispiacerebbe un addio definitivo già a gennaio, ma la soluzione dovrebbe avere il via libera sia del calciatore che del Galatasaray ed entrambi sembrano spingere per una soluzione estiva. Alla finestra c’è la Juventus che a gennaio non può acquistare il nigeriano (non ha slot per extracomunitari), ma in estate potrebbe farci più di un pensierino.