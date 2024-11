Rinnovo, sogno e 90 milioni: l’annuncio in diretta su Kvaratskhelia | ESCLUSIVO

Tiene banco il futuro di Kvaratskhelia, i prossimi scenari che riguardano il georgiano al Napoli

Napoli ancora in vetta alla classifica, alla nuova pausa per le nazionali, avendo conservato il primato grazie al pareggio di San Siro contro l’Inter. La squadra di Conte tiene botta e vuole provare a essere protagonista in Serie A fino alla fine, messaggi importanti mandati a tutta la concorrenza.

Del momento della squadra azzurra abbiamo parlato diffusamente sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso della prima puntata della nuova trasmissione ‘Napoli Zone’. Della quale è stato ospite il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, con cui abbiamo parlato del suo connazionale Kvaratskhelia. Dgebuadze ritiene che l’attaccante si gioverà molto della presenza di Conte: “Con il nuovo allenatore, si vede già qualcosa di molto diverso nel Napoli rispetto alla scorsa stagione. Con lui, Kvara migliorerà su tutti i fronti come giocatore, sia in attacco che in difesa”. Con 5 gol in campionato, si è già messo ripetutamente in mostra. Ma tiene banco, ancora, il tema del rinnovo di contratto.

Napoli, Kvaratskhelia e il futuro al Real Madrid: “Sogna di giocare lì, ma è una pista chiusa”

Un tema sul quale Dgebuadze ha provato a fare chiarezza, rilasciando dichiarazioni importanti per tutto l’ambiente partenopeo. Potremmo essere non lontani da una svolta importante.

“Sul rinnovo non ci sono ancora notizie certe, ma credo che novembre sarà cruciale per avere un quadro più chiaro – ha spiegato – Per quanto mi riguarda ritengo che sarebbe un bene secondo me se Kvara rinnovasse per il Napoli, dove c’è un ambiente ideale per lui, non solo dal punto di vista tecnico. Quanto vale? E’ molto difficile oggi dirlo per tutti i giocatori, ma nel suo caso direi che possiamo attestare il suo valore almeno dai 90 milioni in su”. Se dovesse partire, c’è un club a cui pensa nello specifico, come aggiunge Dgebuadze: “Il suo sogno sarebbe giocare nel Real Madrid, ma per il momento è una pista chiusa e non percorribile”.