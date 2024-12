Conte blinda Raspadori e fa chiarezza: “Non firmo per obiettivi minimi”

Napoli, le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria ottenuta al Maradona contro il Venezia

Una vittoria che proietta il Napoli in vetta alla classifica. Una vittoria sofferta per la compagine di Antonio Conte, che ha parlato al termine della sfida, che si è conclusa per 1-0 contro il Venezia.

Conte ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, soffermandosi sia sulla vittoria sia sugli obiettivi futuri. Il tecnico ha elogiato Raspadori e dalle sue parole ha escluso una possibile partenza dell’attaccante. Allo stesso modo è tornato a parlare del commento in conferenza stampa con la firma per un possibile quarto posto.

Vittoria e gol Raspadori: “Ci stiamo inventando Raspadori come interno di centrocampo, aggiungere qualità in gare bloccate come queste può rappresentare per noi una soluzione importante. Lui ragazzo coinvolto nel progetto, sono contento per lui perché si allena in modo serio e professionale. Noi dobbiamo trovare dei gol, è fuori dubbio. Dobbiamo essere bravi a cercare soluzioni e questa è una soluzione che approfondiremo sempre più, il ragazzo si sente questo tipo di ruolo, è inevitabile che la squadra diventi più offensiva. La gara di oggi sembrava stregata, dispiace essere arrivati alla fine, non mi sarei meravigliato se fosse arrivata una beffa. Loro hanno giocato una gara di contenimento e siamo stati bravi in fase di non possesso, ma soprattutto quando avevamo palla noi sulle possibili ripartenze loro. Sono contento perché la squadra sta crescendo, riuscissimo a fare qualche gol in più saremmo più sereni”.

Obiettivi: “Io sono uno che vuole vincere anche quando gioca a carte. Chi mi conosce sa che non firmerei mai per obiettivi minimi, ma ognuno di noi sa da dove sta partendo e sa quello che è il progetto e quelli che sono gli obiettivi del club. Sono due cose che possono andare di comune accordo, ma c’è differenza. Non accetto obiettivi minimi, ma sappiamo da dove siamo partiti e ritrovarci con 41 punti nessuno poteva pensare qualcosa del genere, vogliamo continuare a migliorare, sapendo quanto lavorano questi ragazzi e che questa è una squadra in crescita. Il gruppo è unito e solido e mi sta dando grandi soddisfazioni”.