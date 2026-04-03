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Napoli-Milan, pazzesco Conte: c’è la decisione definitiva

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Ecco le ultimissime in vista della super sfida di lunedì sera tra Napoli e Milan: si tratta di un match decisivo per scudetto e corsa Champions. 

Cresce l’attesa in vista del big match della 31esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20,45. Novanta minuti caldissimi sia per quanto concerne la volata scudetto sia per quel che riguarda la volata Champions League: le due squadre sono divise al momento da appena 1 punto in classifica (Milan 63, Napoli 62), ma il primo posto dell’Inter dista appena sei lunghezze e dietro Como, Roma e Juve corrono veloce.

Anguissa in azione
Anguissa (Ansa) – Calciomercato.it

Buonissime notizie in casa azzurra, con Antonio Conte che si appresta a riavere a disposizione quasi tutti i suoi uomini migliori. E proprio il tecnico azzurro starebbe pensando a una clamorosa novità di formazione proprio per il match contro l’undici di Max Allegri: secondo quanto riferito in queste ultime ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Conte starebbe infatti meditando di schierare dal 1 contemporaneamente i “Fab Four“, ovvero Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Una scelta importante, contro una squadra altrettanto importante come il Milan.

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3 / 7

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4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

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