Napoli-Milan, pazzesco Conte: c’è la decisione definitiva

Ecco le ultimissime in vista della super sfida di lunedì sera tra Napoli e Milan: si tratta di un match decisivo per scudetto e corsa Champions.

Cresce l’attesa in vista del big match della 31esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20,45. Novanta minuti caldissimi sia per quanto concerne la volata scudetto sia per quel che riguarda la volata Champions League: le due squadre sono divise al momento da appena 1 punto in classifica (Milan 63, Napoli 62), ma il primo posto dell’Inter dista appena sei lunghezze e dietro Como, Roma e Juve corrono veloce.

Buonissime notizie in casa azzurra, con Antonio Conte che si appresta a riavere a disposizione quasi tutti i suoi uomini migliori. E proprio il tecnico azzurro starebbe pensando a una clamorosa novità di formazione proprio per il match contro l’undici di Max Allegri: secondo quanto riferito in queste ultime ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Conte starebbe infatti meditando di schierare dal 1 contemporaneamente i “Fab Four“, ovvero Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Una scelta importante, contro una squadra altrettanto importante come il Milan.