Zhegrova in Serie A: si infiamma la sfida di mercato | VIDEO CM.IT

Zhegrova nel mirino delle big di Serie A, Milan ma non solo. Tutte le cifre e i dettagli nel VIDEO di CM.IT

Il nome di Zhegrova rimbalza in ottica mercato da mesi e già nella scorsa estate il suo profilo era stato attenzionato dalla Juventus. Le alte richieste del Lille avevano fatto naufragare qualsiasi discorso.

In Champions League però, proprio contro la Juve, il calciatore ha fatto letteralmente impazzire Cabal e l’intero reparto difensivo di Thiago Motta. Giocate, dribbling e assist, l’ultimo dei quali ha consentito a David di segnare il momentaneo 1-0. La sua situazione contrattuale stuzzica, visto che a giugno si troverà ad un anno dalla scadenza del contratto con il Lille. Il costo del cartellino si abbasserà e le squadre della Serie A sono già tornate vigili: di nuovo la Juve, poi Milan e Napoli. E l’Atalanta, nel caso in cui dovesse cedere Lookman, si stanno interessando al 25enne. La sua valutazione si aggira già sui 25 milioni di euro.

Calciomercato, Milan e non solo: tutti pazzi per Zhegrova

“La Juventus è un club gigante con grandi giocatori. Abbiamo visto quant’è forte come squadra. Penso che alla fine il pareggio sia stato il risultato giusto contro una squadra fortissima come la Juventus”. Dopo il match di Champions League, l’esterno ha riconosciuto la forza della Juve ma strizzato l’occhio soprattutto al Milan.

“Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan“, ha annunciato Zhegrova a ‘Sky Sport’. Occhi puntati, dunque, anche su Zhegrova in vista delle prossime sessioni di calciomercato.