Rinvio, slittamento e rebus calendari: cambia tutto

Partite sospese, ma il recupero diventa un rebus anche per via dei calendari: tutti gli scenari possibili

La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha portato la Figc alla sospensione di tutti i campionati. Una decisione che fa inevitabilmente riflettere anche su quella che sarà la struttura dei calendari, con tempistiche sempre più ristrette.

E la situazione della Serie B, con il rinvio dell’intera 34esima giornata, rischia di farsi più complessa. Nella giornata odierna erano infatti in programma tutte le dieci gare, che ora dovranno essere posticipate. Il problema però riguarda le tempistiche particolarmente strette. Per tutti i prossimi weekend sono in programma le restanti giornate. Un’opzione potrebbe dunque essere quella di organizzare un turno infrasettimanale, che andrebbe però a sovraccaricare le squadre in vista del finale di stagione.

Serie B, caos rinvio: tutte le opzioni

Non va dunque esclusa l’ipotesi di un possibile slittamento dei play off, inizialmente in programma il 15-16 maggio per quanto riguarda il turno preliminare.

Già nel 2016 si optò per questa soluzione e, come allora, si potrebbe scegliere di dar via al tutto intorno alla fine di maggio, in modo da poter concludere il campionato ed evitare sovrapposizioni o infortuni per sovraccarichi che sarebbero molto spiacevoli.

Le quattro opzioni sono quindi: lo slittamento delle giornate, con il turno di Pasquetta che si giocherebbe il prossimo weekend, ma l’ipotesi resta improbabile; lo spostamento della 34esima giornata a fine campionato; la decisione di proporre un turno nel mezzo di quelli già presenti oppure un rinvio alla giornata di domani. La LegaB è già al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.