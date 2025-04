Giuntoli stravolge tutto: la “follia” della Juve con Tonali e Yildiz

I bianconeri rischiano di sacrificare qualche pezzo pregiato nel mercato estivo per raggiungere qualche sogno: cosa può succedere

La Juve continua la caccia alla Champions League in una stagione che di sicuro sarà deludente dopo le eliminazioni premature nelle coppe. Il quarto posto è l’obiettivo minimo, bisognerà ripartire dal fallimento dell’operazione Thiago Motta e dalla ricerca – praticamente certa – di un allenatore al posto di Igor Tudor. Dopo il Parma, un paio di scogli importanti come Bologna e Lazio poi tre partite abbordabili come Monza, Udinese e Venezia per chiudere questa stagione.

La Champions ovviamente è vitale per il progetto del club bianconero, per continuare a fare un certo tipo di mercato e consolidare la rosa già presente, soprattutto nei big. Anche se comunque non va escluso nulla, neanche qualche cessione pesante. In primis quella di Vlahovic, che però è in preventivo da tempo e risulta praticamente obbligata per questioni contrattuali. La paura dei tifosi è dover rinunciare soprattutto a Kenan Yildiz, che di mercato ne ha parecchio vista la giovane età e il talento cristallino. “Io non lo venderei mai, sarebbe una follia. È un investimento tecnico e non solo, gli hai dato la 10. Non incide ancora come dovrebbe, ha 19 anni e ha dei numeri, ma non lo puoi vendre dopo il secondo anno, il primo in cui è titolare. Il problema è che la Juve non ha giocatori da vendere se deve fare mercato. Bremer è rotto, è rimasto lui”. A parlare è Ivan Zazzaroni a ‘Pressing’. Ma non è finita.

Juve, Tonali al posto di Yildiz: lo scenario in estate

Il dibattito in studio su Kenan Yildiz e la possibile cessione in realtà è a senso unico: “Lui è la vera luce di questa squadra, al netto che deve crescere. Per me finisce nei primi 30 del Pallone d’Oro entro due anni, io vedo un campione”, ribadisce Riccardo Trevisani. Poi aggiunge Matri: “La Juve può fare a meno di Yildiz, ma io non ne farei a meno. Non è ancora un campione, ha grande prospettiva, grande potenzialità, ci lavorerei molto mettendolo nelle condizioni giuste”.

Ma il mercato è imprevedibile: “Attenzione a Yildiz-Inghilterra, a diversi club inglesi piace molto”, sottolinea Carlo Pellegatti a ‘Pressing’. E la Juve ha nel mirino qualche sogno, come ad esempio Sandro Tonali, per cui potrebbe anche sacrificare qualcuno. Ma Sandro Sabatini non sarebbe per niente d’accordo: “Se per prendere Tonali la Juve vende Yildiz per me sbaglia. Ha preso Kelly e Douglas Luiz lì, rimandasse indietro quelli. Sarebbe sciocco perdere Kenan”. E allora Zazzaroni conclude: “Ho parlato con l’agente di Tonali, è molto difficile lo lascino andare e lui non ha questa voglia di lasciare l’Inghilterra. Vlahovic in campo al Newcastle? Non lo so se può rientrare, non faccio io il mercato. Magari resta a scadenza”.