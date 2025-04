Soldi e scambio per Yildiz: ha fatto impazzire Giuntoli

Con la testa rivolta al campo ma con uno sguardo indirizzato anche alle mosse di mercato, i bianconeri sono pronti a regalare un’altra sorpresa

Dichiarato già da tempo come obiettivo minimo stagionale, la conquista del quarto posto potrebbe schiudere scenari molto interessanti per la Juventus. Qualora non dovesse strappare il pass per la prossima edizione della Champions League – va da sé – i bianconeri sarebbero obbligati a far cassa con almeno un paio di cessioni importanti; in termini di progettualità, invece, il piazzamento europeo rappresenterebbe un ottimo viatico per costruire basi importanti su cui innestare il nuovo progetto tecnico.

Con l’intenzione di giocarsi tutte le sue carte per meritarsi la conferma alla guida della Juventus, Igor Tudor vuole dunque imprimere il suo marchio in un finale di stagione che vede la ‘Vecchia Signora’ impegnata solo in Serie A. Nel frattempo, sotto traccia, l’area tecnica si sta guardando intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Detto che il sogno dei bianconeri – per la panchina – continua ad essere Antonio Conte, diverse sono le tracce di mercato imbastite da Giuntoli sia in entrata che in uscita. Con l’obiettivo di puntellare reparti che fisiologicamente saranno attesi da un’estate molto intensa in chiave mercato, il football director della Juve non smette di pensare ad alcuni suoi vecchi pallini. Oltre a cullare il sogno Osimhen, infatti, la l’ex dirigente del Napoli avrebbe riannodato i fili del discorso anche per un altro artefice dello Scudetto conquistato alle pendici del Vesuvio.

Calciomercato Juventus, dalla Germania: anche Giuntoli sulle tracce di Kim

Ci stiamo riferendo a Kim Min-jae, protagonista suo malgrado nel doppio confronto con l’Inter in Champions League con due prestazioni piuttosto deludenti. Segnali negativi che, in realtà, si sono aggiunti a quelli già evidenziati nei mesi scorsi. Poco a suo agio nello scacchiere tattico di Kompany, il difensore sud coreano non è affatto considerato un incedibile dalla compagine bavarese e a fronte di un’offerta giudicata congrua dal club tedesco potrebbe partire.

Come rivelato da Sky.de, nella lista dei club interessati a Kim ci sarebbe proprio la Juventus, protagonista dei primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata. Come trapelato dalla Germania nelle scorse settimane, il Bayern non ha infatti alcuna intenzione di aprire alla formula del prestito. Inoltre, non va affatto trascurata neanche la folta concorrenza per l’ex centrale del Bayern sul quale, in tempi e in modi diversi, hanno messo gli occhi Chelsea e Newcastle.

Da tempo non sospetto sulle tracce di Kenan Yildiz, i bavaresi sembrano intenzionati a sfruttare il legame tra Cristiano Giuntoli e l’ex centrale del Napoli per provare a inserirne il cartellino in una trattativa per il numero 10 bianconero, valutato non meno di 70 milioni di euro, abbassando così l’esborso economico.