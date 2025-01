Rashford esclude Walker, il Milan guarda a Manchester e aspetta Okafor

Il punto della situazione sul calciomercato rossonero, che non si è ancora sbloccato. Il Diavolo cerca rinforzi, ma deve anche cedere

Dopo l’ennesimo pareggio deludente, il Milan si lecca le ferite per una zona Champions League che continua ad essere lontana. I problemi sono pressoché gli stessi, con una squadra che fatica terribilmente a trovare la via della rete. Così il Diavolo ha sbattuto contro il muro eretto dal Cagliari e da un super Caprile.

La serata di ieri, però, è stata caratterizzata anche dal mercato e dalle diverse voci legate al Milan. Un Milan che ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti per cercare di raggiungere la qualificazione alla competizione europea più prestigiosa. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Marcus Rashford.

Ieri è arrivata la conferma di Zlatan Ibrahimovic, ma il fratello e agente sta continuando gli incontri con altri club per capire quale possa essere la decisione migliore. L’inglese è la prima scelta per il Diavolo, ma bisogna fare i conti con uno stipendio altissimo e una concorrenza, che arriva dalla Premier League (ma non va dimenticata la Juventus), davvero agguerrita. Questa settimana servirà a fare chiarezza, ma il Milan è ancora in corsa.

Un Milan che aspetta di veder volare Noah Okafor in Germania. L’avrebbe dovuto fare venerdì mattina, ma lo svizzero non è mai salito sull’aereo programmato per Lipsia. Nel frattempo, il giocatore che nella giornata di giovedì si era allenato con il resto del gruppo non è stato convocato per la sfida di Cagliari. Il via libera, però, non c’è ancora stato, nonostante un accordo economico, in prestito oneroso con riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, già raggiunto. Un attesa che non piace a nessuno e che fa pensare che ci sia altro dietro a questo stop. Di certo Okafor non è al massimo della forma fisica e tra un infortunio e l’altro non si è allenato benissimo nell’ultimo periodo.

Milan, il punto sugli extracomunitari

La partenza di qualcuno, però, è necessaria per liberare lo slot della lista stranieri da far occupare al nuovo giocatore. Come scritto Rashford continua ad essere il primo nome. Ieri, però, è giunta dall’Inghilterra la notizia di un interessamento del Milan per Walker. Una notizia confermata dalle parti di via Aldo Rossi, ma l’eventuale arrivo (a costo zero) del difensore inglese bloccherebbe quello dell’attaccante.

E’ vero che La Lega di Serie A aveva richiesto e ottenuto nel 2023 l’equiparazione ai colleghi comunitari dei calciatori di Svizzera e Regno Unito, ma prima dell’inizio di questa stagione la FIGG al fine di rispettare le “diposizioni di legge in materia di flussi di ingresso dei lavoratori stranieri” ha fatto un passo indietro per i giocatori britannici (oltre a quelli albanesi. E’ così “consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore professionista albanese per società, proveniente dall’estero, al di fuori delle limitazioni previste”.

Ciò significa che il Milan può tesserare solamente uno tra Walker e Rashford. La priorità è l’attaccante, ma le porte al difensore non sono ancora chiuse. Tutto dipenderà, però, dalla scelta finale sul calciatore dello United. Bisogna aggiungere, inoltre, che il Milan per questa finestra di gennaio non ha slot extracomunitari liberi, dopo il tesseramento di Pavlovic ed Emerson Royal.